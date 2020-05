Tras bajar los salarios un 25%, la Cámara de Comercio se opuso al impuesto a las grandes fortunas

El secretario de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, confirmó el acuerdo entre la entidad que preside y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios por el que redujeron el salario de los trabajadores de comercio en un 25%. Aun así, consciente de la crisis económica que afecta al sector, se posicionó en contra del impuesto a las grandes fortunas.

“Firmamos un acuerdo que es el pago del 75% del salario para los trabajadores de comercio que están suspendidos por los próximos 2 meses”, aseguró Grinman, en declaraciones a El Destape Radio. En este sentido, explicó que el "convenio abarca a 1.200.000 trabajadores de comercio y más de 3 millones de servicios. El 30% de los comercios no está operando, el 60% poquito y solo el 10% en su totalidad. El 90% de los comercios no está operando".

Sobre la posibilidad de apertura de comercios en las próximas semanas, el empresario remarcó: : "La apertura ya se está dando de manera gradual en las provincias donde no hay casos. Somos conscientes de que en las grandes ciudades son los últimos que van a abrir los comercios y es entendible".

"Lo que representa la Cámara de Comercio implica el 65% del PBI y 66% de la mano de obra formal. Los que están trabajando tienen derecho a cobrar el 100%. El empleador no cerró el negocio por propia voluntad, lo obligó el Gobierno por la cuarentena", sostuvo.

Sobre la situación del sector, subrayó: "Venimos de una década de que el comercio argentino está muy mal. La mayoría de los comercios no tienen espalda para pagar sueldos y alquileres sin tener ingresos. La ganancias forman parte del riesgo y el lucro del empresario. No siempre gana. Lo que perdió de vender el empresario no lo va a recuperar el día de mañana. Estimamos que entre el 6 y el 8% de las empresas no van a poder abrir, van a cerrar".

Ante el proyecto que se debatirá en las próximas semanas en el Congreso, el empresario remarcó: "Cobrar impuesto a las grandes fortunas no sirve de nada. Hay que incentivar al que tiene dinero a que ponga empresas y genere puestos de trabajo. Hay muchos que fugan el dinero, no solo empresarios. Hay políticos, periodistas, sindicalistas. Tiene que haber más empresas que generen puestos de trabajo".