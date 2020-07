Cajeros automáticos en cuarentena: ¿Te pueden cobrar por hacer operaciones en bancos?

El Gobierno dispuso el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para atenuar el efecto de la crisis, por lo cual incentivó de forma masiva la bancarización de los beneficiarios. En ese sentido, el Banco Central (BCRA) realizó un importante aviso sobre el uso de cajeros automáticos para aquellas personas que no están acostumbradas a manejarse por esta vía de cobro.

A través de un comunicado, el BCRA recordó que todos los usuarios pueden realizar operaciones en cualquiera de las redes de cajeros automáticos sin ningún costo. Es decir, ninguna entidad puede cobrar un adicional por la utilización de esta modalidad.

“Las entidades financieras no están autorizadas a cobrar cargos ni comisiones por cualquiera de las operaciones (depósitos, extracciones, consultas, etc.) efectuadas mediante todos los cajeros automáticos habilitados y operados por ellas en el país, más allá de importe o de la cantidad de extracciones, sea el usuario cliente o no de la entidad”, sostuvo el documento.

Además, la autoridad monetaria que comanda Miguel Pesce rememoró: “También continúa vigente la norma que establece que todas las entidades deben permitir montos de extracción por cajero automático como mínimo de 15.000 pesos”. Y añadió: “Esto incluye a las extracciones realizadas tanto por personas humanas como jurídicas, con independencia de si son clientes o no de la entidad”.

Por último, el comunicado remarcó: “En el marco de la pandemia de COVID-19 y las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, el BCRA decidió prolongar hasta el 30 de septiembre la suspensión del cobro de todos los cargos para operar en cajeros automáticos. Esta medida, establecida para facilitar la operatoria de los usuarios, ya se encontraba vigente hasta el 30 de junio y se extiende ahora hasta el 30 de septiembre inclusive”.