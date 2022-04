Scatolini: "Más de 150 mil familias que ya han accedido al Procrear"

El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, destacó hoy que más de 150 mil familias ya accedieron al programa Procrear y consideró que en el sector privado es necesario “recuperar un sistema de crédito confiable”.

“En una visión positiva de lo logrado, lo más importante que pudimos obtener es el relanzamiento del programa Procrear, con un nuevo sistema de crédito en Argentina que crea la fórmula Hogar”, destacó Scatolini al disertar en el sexto Congreso de la Construcción, que se realizó en un hotel de la Ciudad.

Destacó que “eso nos permitió que en Argentina ya tenemos más de 150 mil familias que ya han accedido al programa y están con una posibilidad concreta de construir su vivienda o refaccionarla o ampliarla”.

En ese contexto, se refirió al proyecto de ley para impulsar crédito hipotecario y dijo que la fórmula Hogar “es la que está en el proyecto de ley, que apoyamos fervientemente para que salga”.

“Creemos que necesitamos recuperar un sistema de crédito confiable en Argentina, eso va a empujar muchísimo la demanda y generar mejor clima para la inversión privada”, aseguró.

Resaltó que “esta fórmula lo que hizo fue vincular el avance del crédito con el coeficiente de variación salarial y a partir de ahí darle previsibilidad al tomador”.

“Veníamos de la experiencia del sistema UVA, que no es en sí mismo un mal sistema pero tuvo una mala ejecución porque no se previeron algunas variables de la macroeconomía y no se evaluó el desfasaje entre el salario y la inflación”, analizó.

Insistió en que “nos falta que podamos tener esta ley para el sector privado y que los bancos puedan prestar dinero de esta manera, que estamos convencidos que es necesario”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Álvaro García Resta, sostuvo que “pasaron dos años muy difíciles para un sector que siempre fue muy pujante y logramos reaccionar para generar condiciones para que todo vaya reactivándose.

Afirmó que “la Ciudad siempre va a estar abierta a generar las condiciones para que a este sector le vaya mejor”.

Destacó la iniciativa para generar oportunidades para el Microcentro tras la pandemia, la incorporación de la plusvalía y los convenios urbanísticos.

En tanto, el presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), Damián Tabakman, señaló que “el sector está atravesando un momento difícil” y que “hace falta que se tomen medidas”.

“Créditos hipotecarios indexados por salario es una herramienta valiosa; es sumamente importante que eso sea aprobado, es una asignatura pendiente”, concluyó.

Con información de Télam