Yuanes para importación: ¿Cuáles son los sectores más beneficiados y cómo funciona el comercio con China?

Los sectores que importan sus principales bienes desde China tienen un espacio mayor para sostener su nivel de actividad. Ante el callejón que provocan la falta de reservas y las negociaciones con el Fondo, los lazos con el gigante asiático le dieron protagonismo al yuan como recurso de salida.

En medio de las negociaciones con el FMI y ante la fragilidad de las reservas, la profundización de los lazos económicos, financieros y políticos con China tomó gran protagonismo. En el último tiempo, se concretó la utilización del swap de monedas para realizar importaciones y pagar los vencimientos de junio al organismo, la autorización para la apertura de cajas de ahorro y cuentas corrientes en yuanes (renminbi) y la habilitación por parte de la CNV a la negociación de valores negociables en yuanes son algunas muestras de esto.

Los sectores que importan sus principales bienes desde China tienen un espacio mayor para sostener su nivel de actividad. Dentro de ellos se destacan electrodomésticos y electrónica de consumo y equipamiento eléctrico y generación. Además, los sectores más beneficiados son los que presentan una mayor dependencia de las importaciones en su proceso productivo. Hacia adelante, la mayor utilización de yuanes permitiría compensar de forma parcial la caída de la actividad agropecuaria debido a la sequía.

¿Por qué Argentina recurrió a China? El shock exógeno de la sequía, que implicará una reducción de las exportaciones por encima de los US$ 20.000 millones este año, dañó a la economía. La actividad agropecuaria registró en mayo la caída interanual más pronunciada de la serie histórica (-44% interanual), al tiempo que la actividad en general hilvanó en junio un segundo mes a la baja (-5,5%). En paralelo, el Banco Central se desprendió en el primer semestre de US$ 3.100 millones netos y no logró acumular divisas en un periodo típicamente favorable por el ingreso de la cosecha gruesa.

De acuerdo a un informe de la consultora Ecolatina, la última negociación del swap por un monto total de libre disponibilidad de US$ 10.000 millones iba a permitir, en un principio, abonar con yuanes las importaciones de origen chino. A medida que el drenaje de reservas fue ganando escala y las negociaciones con el equipo técnico del FMI se alargaban, la naturaleza en la utilización de los yuanes fue tomando diferentes características:

El hito disruptivo de abonar con yuanes próximos a los US$ 1.000 millones al Fondo en los vencimientos correspondientes a junio.

Una marcada aceleración en el uso de los renminbis en las intervenciones realizadas por el BCRA, derivando en un desplazamiento del dólar en las ventas realizadas durante el mes de mayo y junio. De hecho, durante dichos meses lejos de vender dólares, el BCRA logró comprar.

Ante la confirmación de que no se contará con los desembolsos del FMI para abonar los US$ 2.600 millones, se utilizarán nuevamente los yuanes para cumplir con el vencimiento del organismo. Bajo este escenario, el primer tramo se consumirá por completo y se comenzarán a utilizar los US$ 5.000 millones correspondientes al segundo.

¿Qué importa Argentina desde China?

El saldo comercial con China es crecientemente deficitario. Sólo en 10 de los últimos 33 años Argentina logró un superávit en el intercambio bilateral, que desde 2008 se encuentra en un firme terreno negativo y trepó a US$ 9.600 millones durante 2022, el más elevado en toda la historia. Desde 2020 China es el principal origen de nuestras importaciones (+20% del total), con compras concentradas en Bienes Intermedios (33%), Bienes de Capital (30%) y piezas y accesorios (22%), es decir, principalmente bienes manufacturados.

Además de industrializada, la canasta exportadora de China a Argentina se encuentra diversificada. Los principales 10 productos que importamos durante 2022 sólo concentraron cerca del 18% de las compras totales, con bienes como circuitos impresos eléctricos (3,5%), glifosato (3,1%) y partes de aparatos de radiodifusión (2%) en los primeros puestos. En contraposición, la canasta exportadora de Argentina hacia China se encuentra fuertemente concentrada y primarizada, con dos productos como porotos de soja (36%) y carne bovina (26%) explicando más de la mitad de las colocaciones.

Cuando se observan los principales sectores importadores, hay una fuerte predominancia por aquellos relacionados a la electrónica, la industria química, agroquímica y la automotriz. El sector de electrodomésticos y electrónica de consumo explicó casi 25% de las importaciones realizadas desde el gigante asiático, y muestra una elevada concentración en China de las importaciones totales del sector (64%). Le sigue la industria química, representando el 12% de las importaciones desde China, origen que explica el 27% de las compras externas que realiza el sector.

Se suman con un 6% de las compras externas la industria automotriz (sólo 9% del total del sector), con compras relacionadas a las autopartes; agroquímicos (30%); y equipamiento eléctrico y generación, explicado por productos como grupos electrógenos y lámparas LED y con una participación muy elevada en las compras totales del sector (55%). Otros sectores -si bien con un nivel de importaciones menor- realizan sus principales compras en la nación asiática. Dentro de ellos, se encuentran indumentaria (59%), juguetes (61%), bicicletas y cochecitos (76%) y marroquinería (76%).

Las importaciones son fundamentales para el proceso productivo de la industria, y particularmente para varios de los sectores alcanzados. Equipos eléctricos importa un 66% de los insumos que utiliza en el proceso de producción (de consumo intermedio); equipos Informáticos el 58%; y químicos el 38%. A éstos pueden agregarse las motos con 67%, sector que realiza el 50% de sus importaciones desde China, y otros como caucho y plástico (25%) y textil (17%), con una participación de las compras de origen chino orillando el 16% y 48% del total, respectivamente.

Todos estos sectores muestran una relevancia de las importaciones en sus procesos productivos por encima del promedio de la economía en su conjunto (10%). En suma, las importaciones en yuanes "permitirían sostener el nivel de actividad en determinados sectores industriales", destacó el informe. Esto se debe a la importancia de China como origen de las compras externas y la relevancia de las importaciones para el proceso productivo.

Hacia adelante, con un uso que ya supera los US$ 3.600 millones a la fecha, el alivio financiero del swap y su ritmo de utilización "no será suficiente para cubrir completamente las necesidades del Gobierno hasta diciembre", sostuvo Ecolatina. Por lo tanto, el documento no descarta que por "razones de actividad (importaciones), cambiarias (mayor poder de fuego) y solvencia (pago al FMI) se inicien a futuro negociaciones para extender el acuerdo por otros US$ 5.000 M (o, eventualmente US$ 8.000 millones) restantes del swap".