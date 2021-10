El Gobierno presentó el Plan de Exportaciones para el Desarrollo

El Gobierno presentó el Plan de Exportaciones para el Desarrollo, un programa de fomento con capacitación y asistencia a empresas, líneas de créditos y promoción de sectores estratégicos con el que se busca promover una mayor inserción global de las distintas cadenas de valor.

La presentación se realizó en el Palacio San Martín y el desarrollo de los principales lineamientos del plan estuvo a cargo de los ministros de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Santiago Cafiero; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Agricultura, Julián Domínguez. La iniciativa tendrá como ejes principales la generación de capacidades exportadoras, con capacitación y asistencia a empresas para la internalización de productos y la financiación para la exportación, con líneas de inversiones, créditos y capital de trabajo.

Además, se buscará la inserción global con la valorización del Mercosur y la presencia en ferias internacionales y el desarrollo de sectores estratégicos con capacidad exportadora, como hidrocarburos, electro movilidad, energía y economía del conocimiento.

En la presentación realizada ante empresarios de diferentes sectores productivos, Cafiero señaló que "que el país tiene que "planificar la inserción global y en las cadenas de valor" siendo "pragmáticos y sin ideologizar la política comercial". Para ello, el canciller indicó que el camino es "profundizar estrategias de vínculos directos con América Latina, Europa y Estados Unidos" y otras regiones y destacó que exportar más es la forma "saludable" de financiar importaciones y estabilizar la macroeconomía.

"La idea es encontrar una respuesta práctica a las dificultades que tiene nuestra estructura productiva que, cuando empieza a crecer, demanda divisas para comprar elementos importados para la producción", agregó Cafiero e indicó que "la forma saludable de financiar esas importaciones es a partir de aumentar las exportaciones".

Por su parte, Kulfas aseguró que el Gobierno espera que el Plan "incremente las ventas externas, aumente la cantidad de pymes exportadoras, genere fuerte desarrollo en inversiones y diversifique y amplíe la matriz productiva en forma federal y promueva nuevos sectores". El ministro afirmó, además, que "las empresas exportadoras pagan salarios casi 50% más altos que las no exportadoras" y añadió que "al exportar más estaremos haciendo una contribución positiva no solo a la balanza de pagos y a un crecimiento más armónico, si no también a la distribución del ingreso en la Argentina".

En tanto, Domínguez apuntó que la cartera que conduce "va a trabajar para superar todos los obstáculos" para exportar más y afirmó que es el "único destino que vemos para poder integrarnos como sociedad". Y concluyó que "para que las nuevas oportunidades que el país tiene (en el ámbito externo) no signifiquen un problema sino una oportunidad de crecer, se debe tener una fuerte articulación público-privada que permita construir un modelo de desarrollo sostenible en el tiempo¨.

Entre los sectores con capacidad exportadora que el Plan pretende apuntalar se encuentran los de hidrocarburos; electromovilidad; minería; agroindustria; vinos; automotriz y autopartista; biotecnología; industria del cáñamo y cannabis medicinal; industria forestal; pesca y acuicultura; farmacia y ensayos clínicos; economía del conocimiento. forestal.