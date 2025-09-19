Descuentos en nafta y gasoil: cómo obtenerlos en septiembre 2025

Recarga de combustibles más barato

Con un incremento estimado del 5% en los precios de los combustibles en el último mes y medio, los conductores argentinos buscan estrategias para mitigar el impacto en sus bolsillos. Aunque el Gobierno ya no exige que las petroleras informen en tiempo real las subas, las principales compañías –YPF, Shell, Axion y Puma Energy– mantienen una serie de descuentos y reintegros durante septiembre que vale la pena aprovechar.

Los descuentos en YPF

YPF ofrece múltiples alternativas para sus clientes. La combinación de la app YPF y el horario nocturno sigue siendo clave: en estaciones con autoservicio, hay un 6% de descuento entre las 00 y 06 (3% por la franja horaria y 3% por la app), además de un 5% adicional para socios ACA, con tope de $11.500. Los lunes hay 10% de ahorro en Infinia (tope $3.000 semanales), los martes 15% con tarjeta Banco Hipotecario y los jueves 20% con Santander VISA. Además, Brubank ofrece 10% de descuento todos los lunes.

Descuentos en Shell

Shell mantiene beneficios todos los días con MODO y BNA+, ofreciendo un 25% de ahorro (tope $20.000). Los clientes de Galicia cuentan con 10% de descuento con MODO (15% para Éminent) y los miércoles obtienen 10% en Shell V-Power (tope $4.000). Los jueves hay oportunidades extra: 10% de descuento combinando Jumbo+, Vea ahorro y Tarjeta Cencosud, además de reintegro adicional del 5% (tope $4.000). También hay beneficios con ClubEasy y 365, mientras que los domingos se destacan Banco Ciudad y Comafi, con hasta 20% para clientes de planes sueldo o Comafi Único.

Descuentos para cargar nafta

Descuentos en Axion Energy

Axion Energy propone 15% con Galicia los lunes (tope $10.000 mensual), 5 a 20% los martes con tarjetas Mi Carrefour y Brubank (20% para clientes Bruplus), 20% los jueves con Banco Patagonia vía MODO, 15% los viernes con Credicoop, 20% con REBA y 20% los sábados con BBVA. Los domingos, Banco Ciudad ofrece 15% de descuento (tope $10.000 mensual).

Cómo ahorrar en la carga de nafta

Descuentos en Puma Energy

Por su parte, Puma Energy otorga los lunes 10% de reintegro a clientes Galicia (15% para Éminent) con tope semanal de $10.000 y $15.000 respectivamente. Los miércoles, Puma Pris ofrece 10% de descuento en Super, Premium e Ion Diesel hasta 50 litros.

El consejo es planificar las cargas según los días y los topes de reintegro para aprovechar al máximo cada promoción y minimizar el efecto de las subas.

Proyecto de ley para anticipar aumentos de combustibles en Buenos Aires

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires comenzó a debatir un proyecto de ley que busca transparentar la formación y comunicación de los precios de los combustibles. La iniciativa establece que las empresas productoras y expendedoras deberán informar cualquier cambio en el valor de las naftas, el gasoil y el gas natural comprimido con al menos 72 horas de anticipación.

El objetivo de la propuesta es garantizar que los consumidores accedan a información clara y oportuna. “Los aumentos repentinos perjudican al trabajador, al comerciante y a quienes dependen del auto para llegar a fin de mes”, argumentó la diputada de Fuerza Patria Ayelén Rasquetti, impulsora de la iniciativa.