Subieron el trigo y la soja en Chicago, y cayó el maíz

Las cotizaciones del trigo y el contrato corto de la soja cerraron hoy con pequeñas alzas en el mercado de Chicago, en un comienzo semanal en el que el maíz ajustó con caídas en sus precios.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,10% (US$ 0,55) hasta US$ 508,99 la tonelada, a la vez que el de enero cotizó estable y finalizó la jornada a US$ 511,75 la tonelada. El resto de las posiciones de la soja concluyeron con mermas.

Sus subproductos, en tanto, finalizaron la jornada con resultados disímiles, con una suba en el aceite del 2,35% (US$ 33,95) hasta los US$ 1.473,55 la tonelada, mientras que la harina cayó 0,02% (US$ 0,11) y se posicionó en US$ 453,04 la tonelada.

"Además del aporte del aceite, el sostén para los precios de la soja lo brindó un buen dato sobre los embarques de la semana pasada, incluso a pesar de las restricciones vigentes para el tránsito de barcazas por el rio Mississippi como consecuencia de la bajante de su caudal", destacó la corredora Granar.

En efecto, en su reporte sobre inspección de embarques, en esta ocasión para el segmento del 7 al 13 de octubre, el USDA relevó hoy despachos de soja por 1.882.386 toneladas, por encima de las 976.877 toneladas de la semana anterior y del rango previsto por los privados

Por su parte, el trigo ascendió 0,14% (US$ 0,46) y se ubicó en US$ 316,36 la tonelada.

"La rueda se movió en derredor de las noticias originadas en la zona del Mar Negro, con nuevos ataques rusos con drones sobre Kiev, que se agregaron a los ataques sobre Mykolaiv el domingo", explicó Granar.

Por último, el maíz perdió 0,90% (US$ 2,46) y se posicionó en US$ 269,08 la tonelada, como consecuencia de "la presión de la cosecha estadounidense, que avanza con tiempo seco sobre las principales zonas agrícolas, y de las complicaciones logísticas que persisten en el río Mississippi".

Con información de Télam