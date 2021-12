Subieron el trigo y el maíz disponibles en Rosario, pero retrocedió la cotización de la soja

Los precios del trigo y el maíz disponibles subieron US$ 5 en el inicio de la semana en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que la soja retrocedió US$ 5 hasta los US$ 350 por tonelada.

Las ofertas por soja disponible, contractual y para fijaciones fueron de US$ 350 por tonelada, una baja de US$ 5 respecto al cierre de la semana previa; mientras que en moneda local se ubicó en $ 35.450, sin descartar mejoras de hasta unos US$ 5.

En tanto, la descarga en enero cerró en los US$ 350 de forma abierta.

A su vez, el trigo con entrega disponible se ubicó en US$ 230 por tonelada, una suba de US$ 5 en relación con el día viernes.

Asimismo, la entrega en el mes de enero aumentó US$ 5 hasta los US$ 245 por tonelada, con febrero registrando un alza de US$ 3 hasta los US$ 248, mientras que la posición de marzo se mantuvo estable en los US$ 250.

Por otro lado, la posición del maíz con descarga inmediata avanzó US$ 5 hasta los US$ 210, igual precio que para las entregas a partir de mediados de diciembre y full enero, que también exhibieron una mejora entre ruedas.

Además, la entrega en marzo de 2022 permaneció en US$ 195 por tonelada; con el tramo abril/mayo en US$ 190; junio en US$ 180; y julio, agosto y septiembre en US$ 175.

Por último, el girasol con descarga inmediata y las posiciones diferidas entre diciembre y marzo del año próximo permanecieron en US$ 430 por tonelada.

De igual forma, los valores ofrecidos por sorgo se ofrecieron estables en US$ 210 por tonelada para el segmento con descarga entre marzo y mayo del año próximo.

Con información de Télam