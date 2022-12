El precio de la soja cortó la racha bajista y subió US$ 6 en Chicago

El precio de la soja cerró la jornada con ganancias en el mercado de Chicago, con subas que superaron los US$ 6 en las principales posiciones, en una jornada en la que el trigo y el maíz marcaron bajas, al igual que el aceite de soja.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 1,19% (US$ 6,34) hasta los US$ 534,62 la tonelada, mientras que el contrato de marzo avanzó 1,14% (US$ 6,06) en US$ 537,01 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en el "buen dinamismo exportador" de Estados Unidos, con nuevas ventas a China y la preocupación por el clima en los países productores de Sudamérica, en especial la Argentina que registra un retraso en la siembra de casi 20 puntos porcentuales respecto a igual período del año pasado, indicó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La harina de soja acompañó la suba del grano, con un salto de 3,98% (US$ 18,96) hasta los US$ 495,15 la tonelada.

En contraposición, el aceite de soja volvió a bajar, en esta oportunidad, 1,58% (US$ 22,71) y se posicionó en US$ 1.408,71 la tonelada.

Por su parte, el trigo perdió 1,39% (US$ 3,67) y se ubicó en US$ 259,23 la tonelada, debido a que se espera un récord productivo en Rusia y Australia.

En el trigo sumó presión bajista que "los despachos desde la zona del Mar Negro fluyen sin grandes percances tras la renovación del acuerdo de Estambul, con Rusia descontando el atraso que registraron sus ventas entre julio y fines de septiembre", explicó la corredora Granar.

Por último, el maíz cayó 0,51% (US$ 1,28) y se posicionó en US$ 246,25 la tonelada, al acoplarse a "la profunda caída que viene experimentando el valor del trigo y por un ritmo de exportaciones y embarques más lento de lo necesario para cumplir las metas fijadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA", explicó Granar.

Atado a esto, los privados consideran que el viernes el organismo elevará en su informe mensual el cálculo sobre las existencias finales estadounidenses de 30,02 a 31,45 millones de toneladas.

Con información de Télam