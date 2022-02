Por toma de ganancias, la soja no pudo superar los US$ 600 y cayó 1,28% en Chicago

Los granos cerraron a la baja en el mercado de Chicago tras una fuerte toma de ganancias por parte de los fondos especulativos, que impidieron a la soja superar los US$ 600 la tonelada tras conocerse un nuevo recorte para la producción brasileña.

El contrato de marzo de la oleaginosa cayó 1,28% (US$ 7,53) hasta los US$ 578,44 la tonelada, a la vez que de mayo lo hizo por 1,19% (US$ 6,98) para cerrar a US$ 579,26 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la toma de ganancias y el cierre de posiciones por fondos especulativos, que comenzó cuando la oleaginosa rozaba los US$ 600 la tonelada, tras que se conociera el recorte a la estimación de producción brasileña por parte el Ministerio de Agricultura de dicho país.

La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), dependiente de la cartera agropecuaria del país vecino, ajustó en 15 millones de toneladas hasta las 125 millones la proyección de cosecha.

Esta nueva previsión se sumó a las realizadas ayer por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el cual recortó en 8,7 millones de toneladas la estimación de cosecha sudamericana respecto a lo esperado en enero.

La harina acompañó al poroto, con una caída del 1,71% (US$ 8,71) para posicionarse en US$ 500,44 la tonelada, mientras que el aceite ganó 0,63% (US$ 9,04) y concluyó la jornada en US$ 1.422,18 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 0,77% (US$ 1,97) y cerró a US$ 252,65 la tonelada, tanto por la toma de ganancias, como así también a que los "niveles de ventas externas desde los Estados Unidos cerca de las estimaciones más pesimistas, lo que profundiza las bajas", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el trigo cayó 1,71% (US$ 4,96) y culminó la jornada en US$ 283,48 la tonelada, como consecuencia de que las ventas externas del cereal estadounidense se ubicaron apenas por encima de las 133.000 toneladas esta semana, "muy cerca de la estimación más pesimista de ventas semanales, afectadas además por cierres de posiciones para el cereal", destacó la BCR.

No obstante, la incertidumbre por las tensiones en el Mar Negro no ceden y limitan las pérdidas.

Con información de Télam