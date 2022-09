Los granos cerraron en Chicago con fuertes subas

Los granos cerraron la jornada con subas en el mercado de Chicago, con fuertes saltos en el trigo y el maíz y con una mejora en la soja que le permitió recortar las pérdidas de principio de la semana.

El contrato de septiembre de la oleaginosa subió 1,27% (US$ 6,89) hasta los US$ 547,21 la tonelada, a la vez que el de octubre lo hizo por 1,89% (US$ 9,65) para concluir la jornada a US$ 518,91 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en compras de oportunidad y cobertura de posiciones cortas por parte de los fondos de inversión, sumado a la suba en el precio del petróleo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

No obstante, las perspectivas pesimistas de una posible recesión limitaron las ganancias.

Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista del poroto, con una mejora en el aceite del 2,01% (US$ 30,64) hasta los US$ 1.548,72 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 3,06% (14,44) y se ubicó en US$ 486 la tonelada.

Por su parte, el trigo saltó 5,27% (US$ 15,71) y cerró a US$ 313,52 la tonelada, debido a la debilidad del dólar y a las "preocupaciones sobre la continuidad en los envíos de granos desde Ucrania, en medio de las críticas rusas al acuerdo del corredor de exportación negociado por la ONU en julio", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Además, una prohibición parcial de exportación de arroz por parte de India influenció en las cotizaciones, dándole sostén a las subas.

Por último, el maíz avanzó 3,55% (US$ 9,45) y concluyó la sesión a US$ 274,99 la tonelada, como consecuencia a la expectativa del mercado de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recorte el lunes la estimación de producción del país norteamericano.

Con información de Télam