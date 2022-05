La soja subió más de US$ 10 en Chicago y el trigo volvió a caer por una toma de ganancias

El precio de la soja cerró con ganancias en el mercado de Chicago, impulsado por incrementos en las exportaciones estadounidenses, mientras que el trigo sumó una nueva baja por toma de ganancias de parte de los fondos especulativos.

El contrato de julio de la oleaginosa ganó 1,66% (US$ 10,20) al ubicarse en US$ 621,15 la tonelada, mientras que la posición agosto subió 1,46% (US$ 8,63) en US$ 599,11 la tonelada.

Los fundamentos de la suba de la soja radicaron en la "sólida demanda externa" de mercadería estadounidense.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En este sentido, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que la semana anterior las ventas externas de soja totalizaron 902.000 la tonelada cerca del límite superior del rango de estimaciones de los operadores.

De esta manera, "se comienza a observar un incremento en la demanda de poroto estadounidense luego de la magra producción sudamericana, lo que da impulso a los precios", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La harina de soja acompañó la suba con una mejora del 2,72% (US$ 12,46) hasta los US$ 468,80 la tonelada, mientras que el aceite retrocedió 1,26% (US$ 22,49) para concluir la jornada a US$ 1.753,31 la tonelada.

Por su parte, el trigo cayó 2,45% (US$ 11,11) y se ubicó en US$ 441,11 la tonelada, producto de una nueva toma de ganancias tras las subas registradas a principios de la semana.

Por su parte, el contrato de próximo vencimiento del maíz subió 0,22% (US$ 0,69) para posicionarse en US$ 308,35 la tonelada, mientras que las posiciones más alejadas cerraron con bajas.

Esto último se explica por la persistencia de un clima propicio en Estados Unidos para el avance de la siembra del cereal.

Con información de Télam