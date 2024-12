Contepomi anunció qué deben mejorar Los Pumas tras un buen 2024: "Se complica"

Los Pumas: Felipe Contepomi jizo un balance del 2024 y dejó un anuncio sobre lo que deben mejorar como equipo.

Los Pumas cerraron un 2024 con buenos rendimientos que se vieron reflejados en los resultados entre el Rugby Championship y las dos ventanas internacionales. Sin embargo, la mentalidad del equipo es ir por más y el entrenador, Felipe Contepomi, dejó en claro en qué cosas deben mejorar para afianzar todavía más el sistema.

La llegada de Felipe le dio frescura a un equipo que había estado atado en el Mundial de Francia 2023 con Michael Cheika. Más allá de sostener fundamentos que se vieron en el ciclo del australiano, la mano del formado de Newman se vio especialmente en ataque con un juego desplegado más ambicioso, que tuvo como consecuencia seis victorias de los doce partidos del año. Y, para lo que viene, la idea pareciera ser la misma, con algunos retoques.

“Era un continuar un proceso que ya se había arrancado. A mi los títulos no me importan, sino los roles. Lo importante acá es que la única diferencia es que la responsabilidad máxima cae sobre mis hombros, pero después, en la forma en la que veníamos trabajando, fue una continuidad", comenzó diciendo el coach en diálogo con Scrum por ESPN. Entre los aspectos que el equipo mejoró, Felipe destacó que fue clave la personalidad de los jugadores y expresó: ""Obviamente con unas cosas que pensamos que teníamos que mejorar o darle más hincapié, como la cultura, donde los chicos establecieron qué tipo de equipo querían ser y cómo queríamos comportarnos, con normas de productividad. Con esa propuesta los chicos fueron espectaculares, porque lo vivieron y lo llevaron a cabo".

Más allá de las buenas sensaciones que tuvo el plantel durante todo el año, Contepomi comentó que "la parte física es un punto a mejorar" y agregó: "Hay jugadores que están en ciertos clubes que el sistema de juego o la manera en que juegan ayuda, porque es un poquito más parecida a lo nuestro. Por ejemplo, Toulouse. Hay otros clubes que tienen otro estilo de juego que se complica más".

Se vendrá un período sin partidos de Los Pumas, pero el staff ya tiene preparado un esquema de comunicación con los jugadores. "El desafío más grande son estos siete meses que nos quedan ahora por delante porque es cuando no los tenés. Ahí es donde tratamos de tener comunicación entre los PF de los clubes y los nuestros, a ver si nos pasan los GPS, cómo van midiendo las cargas, a ver si tienen que hacer un extra". "Ahí utilizamos marzo un poquito en ese Camp que tenemos para ver si hay que calibrar con alguno", recalcó finalmente.

Los jugadores que se incorporaron a Los Pumas en 2024

En el comienzo de su proceso, rugbiers como Franco Molina, Efraín Elías, Bautista Pedemonte, Pedro Delgado, Justo Piccardo, Joaquín Moro y Francisco Coria Marchetti tuvieron su debut en el seleccionado argentino y ampliaron la base, algo que el plantel venía necesitando desde la pasada temporada. Sobre la llegada de ellos, expresó: "Fue mérito de los chicos. No me gusta decir ‘dar oportunidades’ porque en Los Pumas juegan los mejores y es meritorio jugar ahí. Nosotros tratamos de prepararlos para que sean exitosos una vez que les toca jugar. La idea es ir preparándolos y por eso algunos estn dos o tres años, o tres o cuatro meses y no juegan. Nosotros queremos asegurarnos que esté preparado para ser exitoso".

"Si están en Los Pumas, es que más o menos, técnicamente están. El tema es físico y mental. Lo que más me impresionó fue la predisposición de los chicos. Si bien hay mucho para mejorar en las franquicias (Dogos XV y Pampas) en cuanto a hábitos y demás, enseguida incorporaron los hábitos y no queda tan desvirtuado cuando entrenan", concluyó el head coach.