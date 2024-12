Santi Maratea confesó que cumplió un año "limpio" de una de sus mayores adicciones: "Es muy duro"

Santi Maratea confesó que cumplió un año "limpio" de una de sus mayores adicciones.

A través de un emotivo video en su cuenta de Instagram, Santi Maratea compartió con sus seguidores su orgullo por cumplir un año totalmente alejado de una de sus mayores adicciones, relatando los desafíos de abandonar el hábito y reflexionando sobre el impacto positivo que esto tuvo en su vida.

"Acabo de correr diez pasadas de 400 metros en un minuto y veinte. Me parece un buen momento para contarles algo que me llena de orgullo. Hace una semana cumplí un año sin fumar, y estoy muy feliz", comenzó diciendo el influencer. Maratea confesó que llegó a fumar entre 20 y 30 cigarrillos por día, principalmente cigarrillos armados, lo que hacía que el consumo fuera constante. "Todo olía a cigarrillo: mi ropa, mi casa, mi auto. Incluso cuando llovía y estaba en el auto, bajaba la ventanilla y fumaba igual", recordó.

El joven también mencionó cómo el tabaco afectó su vida personal: "Estaba saliendo con una chica que me encantaba, y un día me dijo: 'Es muy grave lo mucho que fumás, no puedo seguir con vos'. Pero ni siquiera eso me ayudó a dejarlo". También reveló momentos extremos: "Me iba a dormir fumando en la cama, me quedaba dormido, y al despertarme, a veces seguía fumando el mismo cigarrillo. Todo era un desastre".

Intentó todo tipo de métodos para dejar de fumar, desde terapia y chicles de nicotina hasta recurrir a un brujo, pero nada parecía funcionar. Sin embargo, encontró su motivación en un objetivo claro: "Decidí empezar a jugar al fútbol. Sentía que meterme en un equipo me iba a dar la fuerza para dejarlo".

A pesar de esa motivación, el camino no fue fácil: "Al principio seguía fumando aunque jugaba. Hasta que llegó un momento en que tuve que elegir. Esa noche rompí un cigarrillo y dije 'no fumo nunca más'. Fue un momento durísimo, de mucha soledad, pero sabía que no podía seguir así".

Finalmente, Santi Maratea destacó lo importante que fue para él superar este desafío. "Estoy orgullosísimo de la decisión que tomé y de la fuerza que tuve para lograrlo", afirmó. Además, alentó a quienes intentan dejar de fumar a no rendirse: "Intenten todas las veces que sea necesario. Vale la pena mejorar la calidad de vida".

Cómo sacar el olor de cigarrillo de un auto: el truco que es furor

Cuando se trata de encontrar algunas respuesta sobre actividades cotidianas, las redes sociales se han convertido en un espacio de consultas en donde se pueden obtener algunos consejos o tips para solucionar problemas específicos. En este escenario, una cuenta de TikTok propuso una particular manera para eliminar el olor que le deja el cigarrillo a tu auto.

El paso a paso efectivo para eliminar los malos olores provocados por un cigarrillo en tu auto

Fumar un cigarrillo es un asunto que puede incomodar a varias personas. Particularmente algunos lo hacen dentro de su auto mientras están conduciendo, un hecho que puede hacer que los tapizados queden impregnados con un olor particular que puede ser difícil de quitar.

Según la información suministrada por un perfil de TikTok, para eliminarlo habrá que usar un alimento de consumo común del hogar: café. Por eso, lo primero que tendrás que hacer es tomar un poco sin moler en diferentes recipientes para así distribuirlos en diferentes sectores del automóvil. Lo ideal es que tengas algunos en el sector del portavasos, otros en la parte de adelante y los restantes los podés ubicar atrás.

Debés tener en cuenta que el tiempo que tendrás que dejar que actúe es indiferente, pero es claro que cuando uses tu vehículo ya deben ser retirados.

“Los granos de café tienen la capacidad de neutralizar los olores y será el remedio ideal para quitar ese fuerte olor de su carro”, sostiene el usuario que realizó el video en esta red social. Definitivamente, con este truco, varias personas son las que consultan su cuenta que tiene como finalidad mejorar algunos aspectos en tu rutina diaria.