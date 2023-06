La soja cerró con signo positivo la semana en Chicago

La soja encadenó su cuarta suba consecutiva en el mercado de Chicago y cerró la semana con signo positivo, mientras que los cereales finalizaron la jornada de manera dispar, en una sesión donde el informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos tuvo casi nula injerencia en las cotizaciones.

El contrato de julio de la oleaginosa subió 1,70% (US$ 8,54) hasta los US$ 509,45 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo por 1,30% (US$ 6,15) para concluir la jornada a US$ 476,20 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en el incremento de las áreas agrícolas bajo condiciones de sequía y la falta de alivio que expresan los últimos pronósticos, sobre todo para el centro y el este del cinturón sojero/maicero estadounidense, indicó la corredora de granos Granar.

Otro factor alcista fue la apreciación del real frente al dólar que le resta competitividad a las exportaciones de Brasil y que quita estímulo vendedor a los productores de ese país.

Si bien hoy se publicó el informe mensual del USDA, los datos que arrojó la dependencia estadounidense no influyeron en los precios, señalaron los especialistas.

El aceite acompañó al poroto, con una suba del 3,98% (US$ 46,08) hasta los US$ 1.203,48 la tonelada, mientras que la harina cayó 1,68% (US$ 7,50) y se ubicó en US$ 437,83 la tonelada.

El maíz, en tanto, cayó 0,98% (US$ 2,36) y se posicionó en US$ 237,88 la tonelada, como consecuencia de "la presión estacional por el arranque de la recolección de la safrinha en Brasil, el principal exportador mundial del cereal, que se apresta a levantar cerca de 100 millones de toneladas del grano grueso en este que es el momento más importante de su ciclo agrícola, que consta de tres cosechas", dijeron en Granar.

Por último, el trigo avanzó 0,63% (US$ 1,47) y se posicionó en US$ 231,58 la tonelada, debido a la presión que ejerce la cosecha en el Estados Unidos y en el Hemisferio Norte.

Con información de Télam