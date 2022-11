El precio de la soja retrocedió más de US$ 10 en Chicago

Los precios de los principales granos cerraron a la baja en el mercado de Chicago, encabezados por una merma de US$ 10 en la soja disponible, mientras que el trigo y el maíz tuvieron retrocesos menos pronunciados.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 2% (US$ 10,75) hasta los US$ 525,62 la tonelada, mientras que la posición enero bajó 1,99% (US$ 10,66) para posicionarse en US$ 522,62 la tonelada.

Los fundamentos de la caída radicaron en un masivo cierre de posiciones por parte de los fondos de inversión.

Este accionar de los operadores "llevó a caídas en la robusta posición compradora neta que los fondos de inversión tienen en futuros de soja, impulsando los precios hacia abajo", señaló un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

A esto se sumó las complicaciones logísticas en Estados Unidos por la baja del río Mississippi, por donde se transporta el grueso de la cosecha hacia los puertos del Golfo de México.

No obstante, la noticia de que China incrementaría su molienda de soja en 3 millones de toneladas limitó las pérdidas.

La harina de soja acompañó la caída del poroto con una baja del 3,23% (US$ 14,88) hasta los US$ 445,44 la tonelada, mientras que el aceite ganó 0,72% (US$ 12,13) para posicionarse en US$ 1.677,47 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 1,69% (US$ 4,43) y se posicionó en US$ 257,17 la tonelada, debido a los problemas existentes con el caudal del Mississippi y la toma de ganancias que se registró durante la jornada.

Por último, el trigo retrocedió 0,37% (US$ 1,10) y se ubicó en US$ 295,24 la tonelada, producto de que "la inflación norteamericana se mostró por debajo de las expectativas del mercado, lo que llevó a fuertes alzas en mercados financieros", explicó la BCR.

En este marco, se profundizó una fuerte toma de ganancias los futuros agrícolas, lo que debilitó a los precios, al mismo tiempo que las ventas externas del trigo estadounidense cayeron entre semanas

Con información de Télam