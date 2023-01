Bajas generalizadas en los precios de los granos en Chicago

Los precios de los principales granos cerraron hoy con bajas generalizadas en el mercado de Chicago, en una jornada en la que sobresalieron caídas superiores al 2% en la soja y el trigo.

Las lluvias ocurridas el fin de semana en Argentina y Brasil y la devaluación del real frente al dólar fueron las causas primordiales de las mermas en la oleaginosa y en el maíz.

En el caso del trigo, la agilidad que están ganando las exportaciones de Rusia fue la explicación fundamental para explicar el retroceso en su cotización.

De esta forma, el contrato de marzo de la oleaginosa bajó 2,08% (US$ 11,66) hasta los US$ 548,31 la tonelada, mientras que la posición mayo tuvo un recorte del 2,02% (US$ 11,39) y se posicionó en US$ 550,79 la tonelada.

Entre los factores que presionaron sobre el mercado se destacaron las lluvias caídas el fin de semana en zonas agrícolas de la Argentina y de Brasil, que en el primer caso aliviaron de manera muy parcial el déficit hídrico que sigue vigente y que en el segundo apuntalaron la expectativa de ver una cosecha récord en la campaña 2022/2023, según un informe de la corredora Granar.

"Otro factor bajista importante fue la devaluación del real frente al dólar de ayer y de hoy, dado que suma competitividad a las exportaciones de Brasil", agregó Granar.

Adicionalmente, sumó a la tónica negativa de la plaza un mal reporte semanal sobre la inspección de embarques estadounidenses.

Por su parte, el maíz retrocedió 1,17% (US$ 3,15) y se ubicó en US$ 263,96 la tonelada, también debido a las lluvias en Argentina y Brasil y por la devaluación del real.

"El límite a las pérdidas se lo impuso el hecho de que pese a las lluvias citadas, amplias zonas agrícolas argentinas siguen necesitando agua para revertir el prolongado déficit hídrico", sostuvo Granar.

Por último, el trigo perdió 2,08% (US$ 6,06) y se ubicó en US$ 284,95 la tonelada, como consecuencia de "la agilidad que están ganando las exportaciones de Rusia, en una campaña en la que el país cuenta con una oferta récord", destacó Granar.

Con información de Télam