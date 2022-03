Carniceros piden limitar exportaciones de carne para frenar los precios

El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías habló con El Destape Radio sobre el aumento del precio de la carne y las medidas que podrían implementarse para mitigar las consecuencias en el consumo interno.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams, dialogó con El Destape Radio sobre el aumento del precio de la carne y solicitó el control de la exportación. "Tenemos problemas y hay que exportar lo que sobra porque, sino, tenemos este problema que es no poder darle de comer a los argentinos", advirtió.

"Estamos muy preocupados, es un desastre. Con el precio que tiene es imposible para el consumidor que ya no puede comprar más carne, un kilo de milanesa de nalga a $ 1.400 es un disparate", expresó Alberto Williams en referencia al aumento del precio de la carne en consonancia con la canasta básica alimentaria que se disparó un 10% durante el mes de febrero.

"Esto es muy sencillo, como primera medida nunca se ha tomado una sin reunirlos a todos para ver cómo salir en conjunto. Es todo individual y en lo individual pierde el consumidor", reclamó al tiempo que consideró que si bien "exportar es muy lindo, claro que es muy bueno", en el presente hay "problemas". "Hay que exportar lo que sobra porque, sino, tenemos este problema que es no poder darle de comer a los argentinos porque se trata de un producto de primera necesidad", propuso.

La carne vacuna tuvo en febrero un incremento del 3,2% en el promedio de cortes para el consumidor minorista, pero en el Mercado de Liniers registró un aumento del 12% respecto de los niveles de enero, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en un informe en el que advirtió que "surge la duda" sobre un posible traslado de los precios del mercado concentrador al mostrador en el curso de marzo. La suba acumulada de los últimos doce meses en el promedio de cortes de carne vacuna fue del 58,6%, superior a la inflación estimada para el mismo período que se conocerá mañana a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Sobre los cupos a la exportación, el empresario se manifestó de acuerdo y opinó que "no hay otro camino", aunque pidió "otra solución". "Los siete cortes no son una solución ni para solucionar el problema en la provincia de Buenos Aires. Hay que exportar lo que se puede y dejar que la gente pueda consumir. El trigo nunca se vendió todo", observó.

En esa línea, sobre la repercusión del aumento de la carne en los locales comerciales, Williams expresó que "las carnicerías no pueden más". "Se está vendiendo poco, en todas las reuniones pedimos que le den importancia al cerdo pero dicen que no porque está dentro de la comercialización con Brasil. Hoy la bondiola está 900 pesos y la gente elige comprar paleta", agregó.

"El problema es la guerra que va a traer un beneficio para el país, pero el argentino no va a poder comer. No hay un corte barato y es preocupante porque la gente no consume", completó.