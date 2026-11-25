El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó el criterio utilizado para definir una recesión y sostuvo que la economía mostró una recuperación en el segundo trimestre. También aseguró que no le preocupa la reciente suba del dólar y la vinculó con un contexto de crisis global.

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“Es una medición arbitraria. En Estados Unidos se tiene en cuenta la profundidad de la caída, la duración y la cantidad de sectores que abarca”, contrastó el funcionario al ser consultado acerca de la contracción de la economía que se evidenció este martes. Y agregó: “En el segundo trimestre ya recuperamos 1,5 por ciento”.

En declaraciones a A24, Caputo mencionó además distintos factores para explicar el desempeño de la actividad. “En julio pasó el problema de la suba del gas, de las lluvias y del Mundial”, dijo. Sobre los meses siguientes, planteó: “Vamos a ver qué pasa en octubre y noviembre. Octubre fue un mes de lluvias brutales”.

El ministro también se refirió a la conducta del sector privado frente a los cambios económicos. “El empresario y el comerciante se acostumbraron a la inestabilidad económica. La inestabilidad era un negocio. Hay un cambio de actitud”, sostuvo. En ese marco, señaló que el Gobierno tiene que “seguir bajando impuestos y desregulando”.

En cuanto al tipo de cambio, el titular de Economía aseguró: “No me preocupa la suba del dólar. La suba de la última semana vino acompañada de una crisis global. El dólar en estos contextos tiende a apreciarse”.

“Nuestra moneda se depreció al nivel de la región. Nuestra moneda acompañó eso y está bien que así sea”, comparó el titular de Hacienda.

El riesgo país y el escenario electoral

Caputo también atribuyó la suba del riesgo país a la incertidumbre sobre el escenario político posterior al gobierno de Javier Milei. Según afirmó, “no es por temor a Milei, sino por lo que viene después”.

El ministro definió al “riesgo kuka” como “la posibilidad de que gane el kirchnerismo” en las próximas elecciones. Aunque sostuvo que, a su juicio, “ese riesgo no existe”, reconoció que esa posibilidad influye en la economía y que “tuvo un impacto fuerte en octubre del año pasado”.

“Preferiría que la gente se dé cuenta de que el kirchnerismo no tiene chance”, expresó el ministro de cara a la disputa política con la oposición en los comicios presidenciales del 2027.