El superávit fiscal, esa pala con la que Milei construyó la fortaleza política del proyecto liberal-libertario en la primera parte del mandato, se ha transformado en la que le está cavando la propia fosa. Imagen ChatGPT.

La economía ha entrado en recesión. Es oficial. El INDEC informó que la actividad retrocedió en el tercer trimestre y ya se acumulan dos trimestres consecutivos de caída, lo que la literatura económica define como recesión técnica. Javier Milei había prometido un horizonte de prosperidad y el resultado es lo contrario.

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Rubén Manasés Achdjian y Hilario Moreno del Campo, autores del primer informe mensual de Econograma, lo dicen, en otros términos, con un tono esclarecedor: “A esta altura de los acontecimientos, discutir si la economía argentina atraviesa o no un estado de recesión es un tecnicismo teórico de los economistas que, en términos prácticos, poco y nada les importa a los sectores y actores de la producción”. Explican que “la economía real no arranca y casi todos sus indicadores relevantes mantienen una tendencia hacia la baja sin que se detecten, en el corto o mediano plazo, signos claros de reactivación”.

La encrucijada en que se encuentra el plan económico de Milei es que había sustentado su legitimidad política en la promesa de que soportar el ajuste permitiría generar las condiciones de una bonanza futura. Esta expectativa de los agentes económicos y sociales es la que se ha desmoronado en estos meses y no aparecen señales de reversión.

La misma pala ahora es para el entierro

El superávit fiscal fue, hasta ahora, el instrumento clave para recibir el apoyo del mundo empresarial y financiero, local e internacional. Algunos lo respaldan por cuestiones ideológicas, porque aspiran a un Estado con menos gasto público, condición que consideran básica para que el sector privado se decida a invertir y, a partir de ese movimiento, la economía ingrese en un ciclo de crecimiento sostenido. La historia económica mundial enseña que eso no sucede por el solo hecho de reducir el gasto público, pero gran parte del establishment está convencido de que sí.

Otros, en cambio, saludan el superávit fiscal por intereses financieros, puesto que ese excedente es una garantía de cobro de la deuda pública. Aquí aparece la restricción de la disponibilidad de dólares porque los pesos del superávit están destinados a adquirir divisas, pero el Banco Central tiene que contar con ellas. Precisamente, el frágil stock de reservas disponibles genera incertidumbre entre los financistas.

El saldo positivo de las cuentas públicas, esa pala con la que Milei construyó la fortaleza política del proyecto liberal-libertario en la primera mitad de su mandato, se ha transformado en la que le está cavando la propia fosa. La recesión ya declarada ahuyenta a los financistas porque la caída de la economía les hace dudar de las posibilidades de reelección de Milei. Y la continuidad del superávit fiscal, que implica restar recursos al sector privado, solo profundiza la caída en un escenario de recesión.

El riesgo país arriba de 1000 puntos

Las dos señales más contundentes del derrumbe de las expectativas de los agentes económicos acerca del plan económico y de la ineficacia del superávit fiscal para convocar el interés inversor son la violenta suba del índice riesgo país y el alza del dólar contado con liquidación.

El primer indicador revela que, aunque el gobierno de Milei exhibe el ajuste fiscal sin importar el costo social del recorte del gasto público, los financistas no confían en que la deuda pueda pagarse en tiempo y forma. Un índice por encima de los 1000 puntos refleja que los inversores en bonos públicos perciben un elevado riesgo de default. Desde el 10 de julio, cuando registró un mínimo de 402 puntos, hasta el cierre de este martes, el riesgo país trepó a 1096 puntos. Casi se triplicó en cuatro meses y medio. Todo esto con superávit fiscal.

El movimiento de la otra variable financiera clave es una señal de la creciente presión dolarizadora. El dólar contado con liquidación es la vía para dolarizar activos y transferir fondos al exterior. En ese mismo período, la cotización del contado con liquidación subió de 1561 a 1783 pesos, un incremento del 14,2%.

El superávit fiscal es la soga para el ahorcado

Los dogmas económicos solo sirven para los fundamentalistas. El resultado de las cuentas fiscales (déficit, equilibrio o superávit) tiene que ser evaluado en función del momento del ciclo económico. La economía puede generar superávits fiscales cuando transita un período de elevado crecimiento con muy buenos precios de las materias primas de exportación, como sucedió durante los años del gobierno de Néstor Kirchner. También puede registrar déficits para enfrentar un shock externo negativo, como fue el de 2008 por la caída del banco de inversión Lehman Brothers, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, o el de 2020 con el estallido de la pandemia del covid-19, en el gobierno de Alberto Fernández.

Milei consiguió legitimidad política al realizar un ajuste draconiano desde el primer momento de su gobierno. Lo hizo, además de exhibir su fanatismo por la ortodoxia, para conseguir el respaldo del poder económico que, al principio, lo observaban con desconfianza por ser un outsider de la política y contar con una fuerza propia minoritaria en el Congreso.

Ahora, con una recesión económica, un shock externo negativo por el alza de la tasa de interés internacional y un escenario global de incertidumbre financiera y bursátil, defender el superávit fiscal termina ajustando la soga a una economía real que está asfixiada.

El ajuste fiscal para mantener el superávit provoca un círculo vicioso porque profundiza la recesión, que reduce los ingresos tributarios. Para sostener el superávit fiscal, entonces, se tiene que podar aún más el gasto público. Así, Milei lanza la economía a una espiral descendente.

Los números del círculo vicioso

Las cifras de las cuentas públicas de octubre son muy ilustrativas de esa dinámica. La consultora Vectorial destaca que el Sector Público Nacional registró un superávit primario de 1,93 billones de pesos, un 76,1% superior en términos reales al de igual mes del año pasado. ¿Cómo consiguió semejante incremento del excedente fiscal en una economía en recesión? Los ingresos disminuyeron 1,5% y los gastos primarios, 7,2%, descontando el efecto de la inflación.

La recaudación tributaria acumula en lo que va del año una caída real del 3,6% y se ubica en el nivel más bajo de los últimos cuatro años. El retroceso se verifica en los impuestos más vinculados a la evolución de la actividad económica, el consumo y el empleo formal.

La respuesta oficial frente a la disminución de los ingresos tributarios es profundizar el ajuste del gasto público, lo que debilita aún más la base de la recaudación de impuestos.

https://www.eldestapeweb.com/economia/augusto-costa-indec-confirmara-recesion-economia-milei-20261124135044

Los economistas de Vectorial sintetizan con precisión esta situación: “El superávit no resiste al deterioro: se alimenta de él”.

Las transferencias a las provincias se encuentran un 72% por debajo de las de 2023 y la inversión pública es inferior a una quinta parte de la de ese año. En octubre disminuyeron los recursos destinados a las universidades, los subsidios a la energía y al transporte y los salarios de los trabajadores del sector público. Las prestaciones sociales, que representan dos tercios del gasto corriente, registraron una caída real del 2,5%.

Luis Caputo, ministro de Economía, se cae la economía y no tiene reacción para buscar estrategias de recuperación.

El ajuste que alimenta la recesión

Cada uno de esos recortes de gastos tiene como contrapartida una disminución de los ingresos disponibles de diferentes sectores de la sociedad. Y, por lo tanto, una retracción del consumo, de las ventas de los comercios y de la producción de las empresas.

La consultora Econograma indica que en el último relevamiento de tendencias de negocios del INDEC, el 54% de los empresarios consultados identificó la insuficiencia de la demanda interna como el principal factor que limita el aumento de la producción, mientras que otro 9% señaló la competencia de productos extranjeros.

Los propios empresarios están diciendo que el principal obstáculo para expandir sus negocios es la falta de poder adquisitivo de la población. No mencionan como principal restricción ninguna de las obsesiones de Milei acerca de las regulaciones estatales o de la legislación laboral.

El resultado fiscal dejó de ser un instrumento de política económica para convertirse en el objetivo excluyente de la gestión económica. De ahí surge una de las grandes paradojas del programa económico liberal-libertario. Para garantizar el pago de la deuda pública, se está destruyendo la base material de generación de recursos para pagar esa deuda. Los acreedores han empezado a advertir esa contradicción, como lo reflejan la cotización de los títulos públicos y el índice riesgo país.

La recesión ha modificado el significado económico y político del superávit fiscal. Lo que durante los primeros dos años de gobierno fue presentado como la garantía del éxito del plan económico de Milei es hoy uno de los principales factores de su fracaso.