La actividad inmobiliaria sigue en caída en 51de los 62 municipios bonaerenses

La actividad inmobiliaria y de la construcción registró una caída interanual del 9,4% en el segundo trimestre de 2026 en los 66 municipios bonaerenses relevados por el indicador LAB REAL Municipios, elaborado por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El retroceso se extendió a 51 distritos y estuvo impulsado principalmente por la contracción de las operaciones inmobiliarias, que disminuyeron 20,1% frente al mismo período del año anterior, mientras que la construcción permaneció prácticamente estancada.

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El informe mostró que la actividad inmobiliaria comenzó a retroceder después de ocho trimestres consecutivos de crecimiento, en un escenario en el que la recuperación de las operaciones no logró sostenerse durante el segundo trimestre de este año. Aunque el nivel general todavía se ubica 1,6% por encima del segundo trimestre de 2023, la construcción continúa 16,3% por debajo de aquel registro, una diferencia que refleja las dificultades para consolidar una recuperación del sector.

El índice LAB REAL Municipios registró una contracción interanual del 9,4% entre abril y junio de 2026, con lo que profundizó el comportamiento negativo observado durante el trimestre anterior. De acuerdo con los resultados difundidos por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, 51 de los 66 municipios relevados presentaron una variación negativa en el indicador general de actividad inmobiliaria y de la construcción.

La amplitud territorial del retroceso constituye uno de los principales datos del relevamiento, ya que la caída no quedó limitada a un grupo reducido de distritos, sino que alcanzó a más de las tres cuartas partes de los municipios incluidos en la medición. El resultado también modificó la composición de los factores que explican la evolución del sector: mientras que en períodos anteriores la construcción había tenido un papel relevante en el desempeño general, durante el segundo trimestre la contracción inmobiliaria pasó a ser el principal componente negativo.

El indicador se elabora a partir de información estadística de distintas fuentes y busca sintetizar la evolución de las operaciones inmobiliarias y de la construcción en los municipios bonaerenses. Su metodología toma como referencia el año 2022 y contempla datos vinculados con las escrituras, los permisos de edificación y la superficie autorizada para construir, además de otros registros de actividad económica y relevamientos específicos.

La comparación con 2023 permite observar, además, que el resultado agregado presenta diferencias importantes entre sus componentes. El nivel general de actividad se mantiene 1,6% por encima del segundo trimestre de ese año, pero esa evolución está asociada principalmente al desempeño acumulado de las operaciones inmobiliarias, que todavía se ubican 44,3% por encima de aquel período. La construcción, en cambio, permanece en terreno negativo y registra un nivel 16,3% inferior al de entonces.

Esta diferencia impide interpretar la variación general como una recuperación homogénea del mercado. El comportamiento de las operaciones inmobiliarias puede mejorar el resultado agregado sin que eso implique una expansión equivalente de las obras, la superficie construida o los proyectos que avanzan desde su autorización hasta su ejecución.

Las operaciones inmobiliarias cayeron por primera vez en dos años

El componente inmobiliario fue el principal responsable del retroceso registrado durante el segundo trimestre, con una reducción interanual del 20,1% en las operaciones contabilizadas en los 66 municipios. La caída también tuvo una extensión territorial mayor que la registrada por el indicador general: 59 de los 66 municipios relevados presentaron menos operaciones que durante el segundo trimestre de 2025. De esta manera, el deterioro del mercado inmobiliario alcanzó a casi nueve de cada diez distritos incluidos en el estudio, lo que muestra que la contracción no se concentró exclusivamente en las principales localidades de la provincia.

A pesar de la caída interanual, el nivel de actividad inmobiliaria se encuentra 44,3% por encima del segundo trimestre de ese año, una diferencia que refleja el crecimiento acumulado durante la etapa anterior y que no alcanza para garantizar la continuidad de esa trayectoria en los próximos períodos.

La reducción de las operaciones también obliga a distinguir entre la recuperación acumulada y la dinámica más reciente. El hecho de que el indicador inmobiliario conserve un nivel superior al de 2023 no elimina el cambio observado en 2026, cuando la cantidad de transacciones comenzó a retroceder después de dos años de crecimiento interanual consecutivo.

A diferencia del componente inmobiliario, la construcción mostró una variación prácticamente nula durante el segundo trimestre de 2026, con una suba interanual de apenas 0,2%. El resultado representó una mejora frente al trimestre anterior, cuando el indicador había registrado una caída del 4%, aunque no modificó el rezago que arrastra el sector respecto de los niveles de actividad de 2023.

El relevamiento indicó que 32 de los 66 municipios registraron un crecimiento de la superficie autorizada para construir, una distribución que muestra un comportamiento más heterogéneo que el observado en las operaciones inmobiliarias. La cantidad de distritos con resultados positivos quedó por debajo de la mitad del total, mientras que el nivel agregado permaneció prácticamente sin cambios frente al mismo período del año pasado.

Por su parte, La Plata, uno de los principales mercados inmobiliarios de la provincia, el indicador general retrocedió 11% interanual durante el segundo trimestre de 2026, una caída 1,6 puntos porcentuales superior a la registrada en el conjunto de los 66 municipios. El distrito ocupa el segundo lugar en cantidad de operaciones inmobiliarias y el tercero en superficie autorizada para construir, pero su desempeño reciente se ubicó por debajo del promedio provincial.

Mientras que el conjunto de los municipios relevados mantiene un nivel de actividad 1,6% superior al de aquel año, La Plata se encuentra 11,1% por debajo del segundo trimestre de 2023. Además, acumuló tres trimestres consecutivos de caída, lo que refleja una tendencia negativa más prolongada que la observada en el indicador general.

La actividad inmobiliaria explicó la mayor parte del retroceso local, con una contracción interanual del 20,1%, mientras que la construcción cayó 1,8%. La combinación de ambos resultados muestra que la debilidad de las transacciones se trasladó al índice general y que, a diferencia de lo sucedido en el total de los municipios, la construcción platense tampoco logró mantenerse estable durante el período.

Entre los cinco municipios con mayor actividad inmobiliaria, las caídas fueron generalizadas y La Plata registró el mayor descenso del grupo. El dato resulta relevante porque el distrito tiene un peso importante dentro del mercado provincial, tanto por el volumen de sus operaciones como por la superficie autorizada para desarrollar nuevas construcciones. Sin embargo, su ubicación entre los municipios de mayor actividad no se tradujo en una evolución favorable durante el período analizado.

En el ordenamiento de los 66 municipios según la variación del indicador general, La Plata quedó en el puesto 38, de acuerdo con los datos del relevamiento. La posición evidencia que el retroceso local no fue el más pronunciado de toda la muestra, aunque sí superó la caída promedio y se combinó con un deterioro acumulado frente a 2023.