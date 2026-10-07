La construcción en La Rioja movilizará contra el gobierno de Milei por la caída de la obra pública y el empleo: los detalles

Por el desfinanciamiento y la paralización nacional, la construcción atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años en La Rioja. El sector se movilizará el próximo 8 de octubre en el marco de una jornada nacional de protesta y llevará sus reclamos vinculados con la caída de la obra pública, el empleo y la precarización laboral.

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La movilización tendrá lugar durante la tarde y que se replicará en las distintas provincias, y la concentración nacional tendrá como destino el Ministerio de Industria en Buenos Aires, mientras que en La Rioja el gremio acompañará la jornada con sus propias acciones, detalló Sebastián Di Fiori, titular de la UOCRA provincial y dirigente de la CGT local.

"La realidad en la calle es que el trabajador de la construcción se está cagando de hambre. Éramos la provincia con más trabajadores per cápita del país en 2021, y hoy la paralización de la obra pública la devastó", expresó el dirigente en diálogo con Medios Rioja.

La Rioja, entre las provincias más afectadas

De acuerdo con los datos analizados por la conducción nacional de la UOCRA junto con sus representantes provinciales, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego aparecen entre las tres jurisdicciones más castigadas por la caída de la actividad en el sector de la construcción.

Actualmente, el registro formal contabiliza 13.500 trabajadores de la construcción en blanco en territorio riojano. Sin embargo, Di Fiori alertó sobre el crecimiento del trabajo no registrado y las condiciones laborales desfavorables que atraviesan parte de los trabajadores.

Según explicó, existen sectores donde los obreros llegan a percibir apenas la mitad de lo establecido por ley y aceptan condiciones por debajo de las previstas debido a la falta de actividad y a los meses de inactividad que atraviesa el sector. La situación, de acuerdo con el dirigente, profundiza el impacto de la paralización de obras sobre las familias vinculadas con la construcción y suma un nuevo eje al reclamo que llevarán los sindicatos a la movilización.

Gestiones para reactivar obras

En paralelo al plan de lucha, Di Fiori mantuvo un encuentro con Martín Menem, con quien prevé volver a reunirse en los próximos días, para plantear la situación que atraviesan los trabajadores del sector. Desde la UOCRA señalaron además que esperan que los anuncios vinculados con la reactivación de rutas y obras viales provinciales y nacionales puedan concretarse antes de fin de año.

El gremio también adelantó que mantendrá gestiones con el diputado nacional Gino Visconti para buscar alternativas vinculadas con la situación laboral y avanzar en posibles soluciones desde el ámbito legislativo.

La jornada del 8 de octubre se enmarca en el plan de lucha de la CGT y buscará visibilizar los reclamos de los distintos sectores gremiales frente a las políticas del Gobierno nacional. La construcción tendrá entre sus principales demandas la recuperación de la obra pública y del empleo formal.

En La Rioja, la UOCRA llevará a la movilización la situación de los 13.500 trabajadores registrados y la preocupación por el crecimiento del empleo no registrado. Las columnas sindicales partirán desde las distintas bases gremiales hacia los puntos de concentración previstos para la jornada, en una protesta que buscará poner en agenda la situación del empleo y la actividad productiva en las provincias.