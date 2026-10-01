Presupuesto 2027: La Rioja se suma a la estrategia federal para defender los recursos frente al ajuste nacional

Luego de la presentación por el Presupuesto Nacional 2027 de Javier Milei, representantes del Gobierno de La Rioja se reunieron con legisladores nacionales para analizar el impacto en cada una de las regiones. De manera unánime, cuestionaron duro el ajuste y la discriminación sobre las partidas destinadas a provincias conducidas por gestiones opositoras.

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En representación provincial fue el ministro de Hacienda, Fabián Blanco, quien formó parte del un encuentro de cara al debate legislativo en la Cámara de Diputados el miércoles 4 de noviembre. Frente al panorama de ajuste, los representantes establecieron líneas de acción conjunta vinculadas a proteger el financiamiento de las obras públicas y los servicios esenciales en cada jurisdicción.

El encuentro reunió a referentes de Buenos Aires, Formosa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y La Pampa, y estuvo encabezada por el presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, y el presidente del interbloque Unión por la Patria de la Cámara de Diputados, Germán Martínez. Por parte de La Rioja, también asistió y acompañó el reclamo la diputada nacional Gabriela Pedrali.

La Rioja reclama $900 mil millones a Nación

La discusión por los fondos extracoparticipables volvió a instalarse en el centro de la agenda de La Rioja luego de la presentación del proyecto de Presupuesto 2027. La provincia reclama que la Nación reincorpore los recursos compensatorios que dejó de recibir y que, según estimaciones, representarían hasta $900.000 millones durante el próximo año.

En diálogo con Medios Rioja, el ex senador nacional por la provincia Ricardo Guerra calificó el escenario como una situación "inédita" y cuestionó el rumbo de la administración nacional, al que definió como un modelo "agresivo, violento e inhumano". En paralelo, desde el Gobierno riojano anticiparon que el reclamo será trasladado nuevamente al Congreso por los legisladores de la provincia.

El conflicto tiene como antecedente el esquema de distribución establecido a partir de la ley de coparticipación federal sancionada en 1988. Según recordó Guerra, La Rioja recibió de manera ininterrumpida fondos compensatorios destinados a equilibrar la distribución secundaria hasta que esos recursos fueron interrumpidos en 2023. Desde entonces, la partida permaneció en cero durante 2024, 2025 y 2026, mientras que tampoco aparece contemplada en el proyecto de Presupuesto 2027.

"Esta situación es inédita, es única. Fueron siempre recursos de libre disponibilidad, es decir que se podía usar tanto para sueldos, programas sociales, o construcción de aulas, de salas en hospitales, o arreglar rutas, o plazas", detalló el ex funcionario.