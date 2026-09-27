Presupuesto 2027: La Rioja abre otro frente de presión por el ajuste en Ciencia y Tecnología

En el marco del debate por el Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno de Javier Milei, la provincia de La Rioja rechazó el ajuste en ciencia y tecnología, áreas clave para el entramado productivo y académico de la región.

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"Nación se ata al mástil de la motosierra, está destruyendo la ciencia y la tecnología", mencionó a medios locales el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, Hugo Vera, quien cuestionó al gobierno libertario por los recortes que prevé el proyecto enviado al Congreso.

La posición de La Rioja

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología provincial remarcaron que el financiamiento nacional no representa un gasto prescindible, sino una inversión estratégica indispensable para achicar las brechas de desarrollo.

En este contexto, las autoridades riojanas advirtieron que la desactualización de las partidas compromete directamente la continuidad de los laboratorios y frena de manera drástica la adquisición de equipamiento de vanguardia, herramientas esenciales para impulsar investigaciones orientadas a la agroindustria y las energías renovables.

A este escenario de congelamiento en infraestructura se le suma una creciente inquietud por la fuga de científicos. La quita de incentivos económicos y la caída de becas de Nación erosionan gravemente la capacidad de sostener a investigadores y profesionales en la provincia, una situación que empuja a los talentos locales a emigrar hacia el exterior o a migrar al sector privado en busca de mejores condiciones laborales.

Por último, el gobierno riojano enfatizó el impacto negativo que este ajuste tiene sobre las economías regionales. La ciencia aplicada constituye el motor indispensable para optimizar los procesos en las cadenas de valor locales, afectando de manera directa desde la producción olivícola y vitivinícola hasta la gestión del recurso hídrico, un insumo de carácter vital e insustituible para todo el territorio.

Frente a este panorama, las autoridades provinciales insistieron en la necesidad de rediscutir la distribución de las partidas en el Congreso antes de la votación definitiva. Sostienen que la verdadera soberanía y el crecimiento sustentable del país dependen de consolidar una política científica con perspectiva federal y de largo plazo, en lugar de aplicar recortes lineales en áreas determinantes para el futuro.

Estrategia 2030 para ciencia y tecnología

A fines de agosto, las autoridades provinciales presentaron el Plan Estratégico 2026-2030 de Ciencia y Tecnología, el cual busca fortalecer el desarrollo científico y tecnológico de la provincia. Este plan de acción contempla las prioridades, objetivos y estrategias La Rioja en relación a la ciencia y la tecnología desde este año hasta el año 2030. La iniciativa apunta a canalizar la investigación científica y la innovación hacia aplicaciones prácticas que resuelvan necesidades de la comunidad.