Caída del consumo de carne y cambio de hábitos en Corrientes: de la compra por kilo al "día a día"

En los primeros siete meses del año, la venta de carne cayó 12% interanual y el promedio por habitante se ubicó en 46,3 kilos anuales. Hugo Lucena, comerciante del Mercado de Productos Frescos de la provincia de Corrientes, señaló que los cambios de hábito se profundizan. “La gente ya no compra por kilo, compra por lo que tiene, para el día, para el momento, para el mediodía o para la noche”, describió sobre la caída del poder de compra desde la asunción del presidente Javier Milei.

En medio de la crisis que no encuentra su piso en la provincia que gobierna Juan Pablo Valdés, Lucena señaló que si bien durante los últimos meses se registró cierta estabilidad en los precios y esto permitió una mejora en las ventas, el escenario volvió a cambiar con el inicio de los aumentos habituales de la temporada invernal. “En estos últimos tres meses, sobre todo en julio, trabajamos bastante bien, más que nada porque el precio estuvo estable”, explicó. Sin embargo, advirtió que las ventas volvieron a caer en las últimas semanas.

Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), el abastecimiento del mercado doméstico se contrajo 12% entre enero y julio respecto del mismo período de 2025. En términos absolutos, fueron 163.400 toneladas menos destinadas al consumo interno.

Las familias correntinas ajustan sus compras, reducen las cantidades y buscan alternativas más económicas para mantener la carne dentro de la mesa diaria. El comerciante indicó que los consumidores se vuelcan principalmente hacia las opciones de menor precio. Entre los más elegidos mencionó aguja, paleta, falda, osobuco y carne molida. También señaló que el clima frío favorece la elección de cortes con hueso, utilizados habitualmente para preparaciones como guisos y comidas de olla.

Mientras tanto, el asado perdió protagonismo en la mesa de los argentinos por los precios altos en un contexto de pérdida de poder adquisitivo. De esta manera, destacó que la carne vacuna enfrenta una competencia cada vez mayor de otros productos. En declaraciones para Radio La Red Corrientes, señaló que el pollo y el cerdo presentan precios inferiores, lo que lleva a muchas familias a reemplazar la carne vacuna por estas alternativas. “Hace que la gente se vuelque a comprar ese tipo de cortes”, remarcó.

Además, sostuvo que la situación económica afecta a prácticamente todos los rubros y no solamente a las carnicerías. “Nos está costando mucho, no solo a mí, creo que a todos los comerciantes”, afirmó Lucena, quien señaló que durante el último año se incrementó la cantidad de comercios que debieron cerrar sus puertas.

Sube lo más barato

Durante el último mes, la dinámica mensual de la carne vacuna mostró matices dispares según el corte y la región, con leves subas concentradas en las opciones más económicas y bajas en los cortes de mayor valor. El último relevamiento de precios de la carne vacuna en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Rosario y Córdoba reflejó ajustes moderados durante el mes de julio con una tendencia de mayor tracción sobre los cortes populares mientras los de mayor precio registraron caídas, según datos presentados por el IPCVA.

En la plaza del AMBA, los incrementos de precio mensual más significativos afectaron a la falda (1,2%), la paleta (1,2%) y el osobuco (2%), mientras que la cuadrada anotó una suba del 1,1%. Por contraposición, los cortes que experimentaron retrocesos intermensuales fueron el matambre (-2,5%), la nalga (-2,0%) y el vacío, con un ajuste a la baja del -3,9%.

En la ciudad de Rosario, los cortes que encabezaron las alzas fueron la falda (3,1%), el osobuco (2,8%) y la picada común (1,8%). En contraste, registraron caídas el peceto (-0,3%), el roast beef (-0,5%) y el matambre (-1,1%). Y en el mercado de Córdoba, los incrementos mensuales se focalizaron en el roast beef (1,8%), el lomo (1,4%) y la falda (1,1%), mientras que las bajas más acentuadas correspondieron al bife ancho (-1,2%), el osobuco (-1,2%), el matambre (-1,4%) y el peceto (-1,5%).