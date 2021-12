Las exportaciones de la Provincia tuvieron un crecimiento del 44,8% en octubre

Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires tuvieron un crecimiento del 44,8% en octubre, con ventas por US$ 2.455 millones, el mejor registro para este mes de los últimos nueve años, informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense.

Además, en los primeros diez meses de 2021, las exportaciones provinciales crecieron 38,9% respecto del mismo período del año anterior y alcanzaron ventas por USD 23.054 millones de dólares, lo cual significó el mejor acumulado a octubre desde 2011.

Según destacó el comunicado oficial, la provincia aportó el 35,8% del valor de las ventas externas del país.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, celebró que "el desempeño de las exportaciones de la provincia en 2021 sigue en franco crecimiento y con datos récord".

"En el acumulado anual de los primeros diez meses, las ventas externas alcanzaron el nivel más alto desde 2011; mientras que el indicador mensual de octubre específicamente, es el mejor de los últimos 9 años", precisó.

El funcionario explicó que "esta evolución en los valores exportados no solo responde a los precios internacionales, sino fundamentalmente a los volúmenes de exportación de todos los grandes rubros".

"Si bien las exportaciones industriales ya se encuentran por encima de los niveles de 2019, nuestro objetivo es seguir fortaleciendo la producción bonaerense y consolidar el salto exportador para continuar contribuyendo sustancialmente a que la Argentina tenga espacio externo para poder crecer y distribuir", puntualizó.

El informe de Exportaciones Provinciales que realiza la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas mostró que las subas interanuales de octubre fueron impulsadas principalmente por las Manufacturas de Origen Industrial.

Se trata del principal rubro de exportación, con ventas por US$ 982 millones, y una suba del 53,6%; las Manufacturas de Origen Agropecuario, con ventas por US$ 817 millones, que representan un incremento del 16%; Productos Primarios, con ventas por US$ 473 millones y una suba del 100,9%; y Combustible y Energía, por US$ 182 millones y una suba del 57,1%.

Con respecto a los principales países de destino de las ventas externas en octubre, se destacan Brasil, que representó el 22,5% de las exportaciones provinciales con un monto de US$ 553 millones; mientras que en segundo lugar se ubicó Chile con el 6,8% del total exportado, con US$ 168 millones

Con información de Télam