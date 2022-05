El Bitcoin se desploma y en US$30.000 toca valores de negociación mínimos del último año y medio

El Bitcoin (BTC) continuó hoy con su rally de pérdidas hasta alcanzar esta tarde la zona de los US$ 30.000, un valor mínimo de negociación para la criptomoneda más conocida en el último año y medio, y acumula un retroceso del 55% desde su máximo en noviembre.

El BTC cayó esa tarde hasta US$ 30.339 en Nueva York (-11%), su mayor caída intradía desde el 21 de enero, mientras que algunas de las principales criptomonedas registraron descensos aún más profundos como Ehter (-11%), Solana (-14%) y Avalanch (-18%), entre otros.

Desde el 28 de enero de 2021 sólo hubo siete jornadas en las que Bitcoin se negoció por debajo de los US$ 31.000: hoy es una de ellas.

La fuga global de inversiones más riesgosas ante la suba de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) está siendo particularmente difícil para las criptomonedas, que perdieron casi US$ 750.000 millones en capitalización de mercado en las últimas seis semanas (-35%) y US$ 1,6 billones desde noviembre (-55%), cuando había alcanzado su récord de capitalización de US$ 3 billones.

Del mismo modo, los principales índices registran fuertes caídas en lo que va de 2021: S&P 500 (-16,6%), Dow Jones (-12,2%) y Nasdaq (-30,7%).

"Estamos viendo un colapso en cámara lenta, en parte porque principalmente han sido los tenedores largos vendiendo en lugar de liquidaciones apalancadas", dijo Josh Lim, jefe de derivados de la corredora Genesis Global Trading, a Bloomberg

Por su parte, Michael Novogratz, inversionista en criptomonedas que lidera Galaxy Digital Holdings Ltd., advirtió que espera que las cosas empeoren antes de mejorar.

"Las operaciones de las criptomonedas probablemente se correlacionaron con el Nasdaq hasta que logremos un nuevo equilibrio", dijo Novogratz.

"Estamos observando cuidadosamente para ver cómo le va al mercado en las próximas 24 horas", dijo Steven Goulden, analista de investigación sénior del fabricante de criptomercados Cumberland DRW, en un correo electrónico.

El aumento de las tasas de interés está haciendo que los inversionistas individuales e institucionales reflexionen sobre las perspectivas del mercado de cifrado, según Edul Patel, director ejecutivo de Mudrex, una plataforma de inversión en cifrado basada en algoritmos.

La caída de más del 30% de Bitcoin en 2022 se compara con un retroceso de más del 10% en bonos globales y acciones, y un avance del 2,5% oro.

"Es probable que la tendencia a la baja continúe durante los próximos días", dijo, y agregó que Bitcoin podría poner a prueba el nivel de US $ 30.000.

Con información de Télam