Aumentan la luz y el gas en septiembre: de cuánto es la suba oficial

Las tarifas de los servicios públicos volverán a aumentar desde este martes 1° de septiembre. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las facturas de luz de los usuarios de Edenor y Edesur tendrán una suba final promedio del 1,75%, mientras que las de gas natural aumentarán alrededor de 1,4%, porcentaje que también regirá, en promedio, a nivel nacional.

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Los nuevos cuadros tarifarios fueron oficializados por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) a través de distintas resoluciones publicadas este lunes en el Boletín Oficial. En el caso de la electricidad, el incremento alcanza a los usuarios de Edenor y Edesur desde el 1° de septiembre. Las resoluciones muestran que el componente correspondiente al Costo Propio de Distribución (CPD) subirá 1,67% para Edenor y 1,60% para Edesur, aunque esos porcentajes no equivalen directamente al impacto sobre la factura total.

Una vez incorporados también los precios mayoristas de la energía, el transporte, los impuestos y los subsidios, el aumento promedio final de las facturas eléctricas será del 1,75% para los usuarios del AMBA. El Gobierno mantendrá además durante septiembre una bonificación extraordinaria del 25% sobre un consumo base de 200 kWh mensuales para los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La medida modifica el bloque subsidiado previsto originalmente para septiembre, que era de 150 kWh.

El gas aumenta 1,4% en todo el país

En paralelo, las tarifas de gas natural por redes subirán en promedio 1,4% a nivel nacional desde septiembre. En el AMBA, ese mismo incremento se refleja en los nuevos cuadros tarifarios aprobados para Metrogas y Naturgy BAN, las dos distribuidoras de la región.

La actualización incluye una nueva cuota de la Revisión Quinquenal Tarifaria, que el Gobierno decidió distribuir en 31 aumentos mensuales consecutivos, además del mecanismo mensual de actualización de los costos de transporte y distribución.

También se mantiene el traslado a las tarifas del Precio Anual Uniforme (PAU) del gas establecido para 2026 y su actualización de acuerdo con la evolución del tipo de cambio.

Para los hogares beneficiarios de subsidios, la Secretaría de Energía dispuso durante septiembre una bonificación extraordinaria adicional del 24,25% sobre el consumo alcanzado por el beneficio. Esa reducción se suma a la bonificación general vigente dentro del nuevo esquema de subsidios focalizados.

De esta manera, septiembre comienza con nuevas actualizaciones de los dos principales servicios energéticos domiciliarios: 1,75% en las facturas eléctricas de Edenor y Edesur y alrededor de 1,4% en las de gas de todo el país.