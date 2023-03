El Presidente destacó que las exportaciones en 2022 fueron "récord histórico"

El presidente Alberto Fernández destacó hoy que las exportaciones "aumentaron un 13,5% durante 2022" lo que significó "un récord histórico", durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

En esa línea, el mandatario resaltó que "el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) se incrementó durante 2022 un 20,4% respecto del año anterior" y que "la balanza comercial registró un superávit de casi US$ 7.000 millones".

Puntualmente, sobre las ventas al exterior, subrayó que "aumentaron 13,5%. Estamos frente a un récord histórico".

"Si se analizan las exportaciones por grandes rubros se destaca el ascenso de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) que crecieron respecto de 2021 un 15,8% y son las más altas desde el 2013, mientras que las de origen agrícola son las más altas de la historia", agregó Fernández.

En ese marco, ponderó que el país "Estamos exportando con mayor valor agregado. Estamos exportando más trabajo argentino".

En relación con las importaciones, afirmó que también hubo "récord" en el año y explicó que se lleva adelante "una administración de un bien escaso como son las divisas para que, prioritariamente, se vuelquen a la producción. Una política central del Gobierno es cuidar las reservas y continuaremos en esa senda".

Por otro lado, ratificó la prioridad que le asigna el Gobierno al incremento de las ventas externas y expresó que "no necesitamos al FMI para saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones. Si no generamos divisas no vamos a poder sostener nuestra actividad económica y eso va a significar menos trabajo y salarios más bajos".

Al respecto enumeró los sectores que él considera con mayor potencial exportador, entre los que mencionó al agropecuario y a la economía del conocimiento que "constituye uno de los sectores más dinámicos y promisorios" y "hoy ya es el tercer sector exportador".

Además, destacó que "en los próximos años asistiremos a récords de producción de gas y petróleo" que "significarán no solo capacidad de autoabastecimiento sino también de exportación".

Por último, el jefe de Estado ponderó los resultados de la minería en materia de ventas al exterior ya que, "en el acumulado del año 2022, registraron el mayor valor desde 2012, con un total de US$3.831 millones. Respecto de 2021 el incremento fue de 19%".

Con información de Télam