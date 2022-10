Subas para la soja y retrocesos en el trigo y el maíz en Chicago

El precio de la soja volvió a subir en el mercado de Chicago ante la expectativa de nuevas compras chinas, mientras que el trigo y el maíz marcaron retrocesos tras el fuerte avance de ayer, en el marco de una toma de ganancias.

Los contratos de noviembre y enero de la oleaginosa subieron 0,16% (US$ 0,83) y cerraron a US$ 505,69 y US$ 510 la tonelada, respectivamente.

Los fundamentos de la mejora radicaron en las expectativas por parte del mercado de que China acelere las compras del grano estadounidense y por un reporte más robusto de los embarques estipulados desde los puertos de dicho país, según un informe de la corredora Granar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

No obstante, el fuerte avance de la cosecha norteamericana, lluvias beneficiosas para el cultivo en Brasil y las posibilidades ciertas de que mañana el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) eleve los stocks del grano, pusieron límites a los incrementos.

Los subproductos de la soja, por su parte, cerraron con bajas: con un retroceso del aceite del 0,80% (US$ 12,35) hasta los US$ 1.520,72 la tonelada, mientras que la posición más cercana de la harina cayó 0,07% (US$ 0,33) para concluir la jornada en US$ 452,38 la tonelada.

En tanto, el trigo descendió 3,94% (US$ 13,60) y se ubicó en US$ 331,06 la tonelada, como consecuencia de una toma de ganancias tras las fuertes subas de ayer de más de US$ 20 y ante la posibilidad de que Rusia deje sin efecto las cuotas de exportación para el cereal.

La viceprimera ministra de la Federación Rusa, Victoria Abramchenko, dijo hoy que está bajo estudio cancelar la cuota de exportaciones de trigo que se suele imponer en la segunda mitad del ciclo comercial para resguardar el abasto interno, informó Granar.

Por último, el precio del maíz se retrajo 0,75% (US$ 2,07) para quedar en US$ 272,82 la tonelada, debido a una toma de ganancias luego de las subas de ayer, sumado a la presión del avance de la cosecha norteamericana y ante un reposicionamiento de los fondos a la expectativa del nuevo informe del USDA.

Con información de Télam