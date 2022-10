Stiglitz y Martín Guzmán juntos en encuentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP

El economista premio Nobel Joseph Stiglitz aseguró hoy que las crisis económicas mundiales revelan las fallas del neoliberalismo y sostuvo que es necesario responder a éstas con "nuevas ideas", con economías descentralizadas de mercados regulados y trabajando junto a los gobiernos y la sociedad civil en la implementación de impuestos progresivos, políticas industriales y procesos de desarrollo.

Stiglitz se expresó así esta tarde al exponer en la conferencia "Estrategias para el desarrollo económico en un escenario internacional incierto", organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en la que también participó el ex ministro de Economía Martín Guzmán y la economista Mariana Mazucatto.

Esta fue la segunda presentación conjunta de Stiglitz y Guzmán luego de la renuncia del economista platense como titular del Palacio de Hacienda.

El primer encuentro fue el 11 de octubre pasado en una charla denominada "Sur global y sobreendeudamiento", organizada por la Universidad de Columbia y el Instituto Friedrich Ebert Stiftung.

Stiglitz y Guzmán trazaron un perfil de la actual situación de crisis económica que atraviesa la región y el mundo y coincidieron en afirmar que el sistema neoliberal no ha podido dar una respuesta de desarrollo y progreso que llegue a todos los estamentos de la sociedad.

"Este es un momento particular e interesante en la historia mundial. El mundo atraviesa múltiples crisis. Algunas personas hablan de policrisis, que tienen que ver con la crisis del clima, de la desigualdad, de la salida de la pandemia, ahora la agresión de Rusia a Ucrania, la crisis energética y de precios", dijo el premio Nobel 2001 al iniciar su exposición.

Stiglitz afirmó que "tenemos crisis en la democracia, con el crecimiento de los gobiernos autoritarios en el mundo, hay una crisis de confianza en las instituciones y en la economía de mercado".

"Las políticas que han guiado los últimos años tienen sus consecuencias. En América, una idea dominante por 40 años fue la de la Escuela de Economía de Chicago o nuevo liberalismo. Hay gente que sigue creyendo en esas ideas", dijo Stiglitz.

Aseguró que "la pandemia mostró que necesitamos un rol mayor para el gobierno, si no hubiera sido por el Estado, no hubiéramos tenido vacunas y la economía estaría en una depresión".

"En los países con gran confianza en el gobierno, respondieron fuertemente. Tenemos estas crisis que exponen las fallas del nuevo liberalismo. Si se hacen malas suposiciones, se hacen malas conclusiones. El neoliberalismo hace malas suposiciones", subrayó el economista.

Stiglitz remarcó que "los hombres de Chicago sabían que sus resultados estaban mal. Los mercados no siempre son eficientes. La razón por la cual la mano invisible era invisible es porque no estaba ahí".

"La idea principal en la que quiero enfatizar es que en una economía grande y moderna, se debe descentralizar. Se deben tener mercados, pero ellos tienen que estar regulados, tienen que trabajar con el gobierno, con la sociedad civil, con otras instituciones como universidades y ONG's. Esas instituciones deben trabajar juntas, con fuertes regulaciones, impuestos progresivos, políticas industriales y procesos de desarrollo", enfatizó.

Por su parte, Martín Guzmán, economista recibido en la UNLP y docente de la alta casa de estudios, dijo que "la pregunta que nos ocupa es cómo conseguir una economía de mercado que redunde en una estructura económica productiva que satisfaga al conjunto de actividades claves, que incluya sobre la base de generación de trabajo con equidad".

A modo de respuesta sostuvo que debe ser una economía "dinámica, una estructura que venga acompañada de estabilidad, que no vivamos con ansiedad y angustia; que se puedan repartir las oportunidades que se generan y que seamos dueños de nuestro propio destino".

"La economía es una ciencia política, las relaciones económicas no ocurren en el vacío. Y el rol del Estado es central en esa dinámica", subrayó Guzmán.

Remarcó que "el proceso de neoliberalismo ha generado daños en la capacidad del Estado y en la capacidad de los funcionarios para llevar adelante las políticas. El daño ha sido transveral a gobiernos de todos los colores".

Dijo que "en buena parte del mundo surge clase media global, se ve que la productividad aumentó pero el salario promedio no siguió esa tendencia. Los muy ricos se hicieron muchísimo más ricos y el progreso no ha sido compartido y eso no es desarrollo económico".

"Estamos en una situación donde hay problemas pero también grandes oportunidades. Nuestro país presenta grandes oportunidades para apuntalar condiciones de desarrollo, como oportunidades en el campo energético", dijo Guzmán, quien enfatizó que la región "requiere de mayor integración para apuntar y aprovechar esas oportunidades".

Por último, Guzmán criticó la aparición de "bases electorales con propuestas que vuelven a viejas recetas del pasado que incluyen quitas de derechos sociales que han sido importantes para el desarrollo de la sociedad y eso no va a funcionar".

Con información de Télam