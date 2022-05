Manzur, Argüello y Bordet se reunieron con empresarios entrerrianos para abrir mercados en EEUU

El jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur; el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello; y el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; mantuvieron hoy un encuentro con empresarios de la provincia para abrir mercados en el país norteamericano, con el objetivo de incrementar las exportaciones.

La reunión se realizó en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), de la capital entrerriana.

En ese marco, Manzur dijo que Entre Ríos "tiene un potencial tremendo" en cuanto a producción y exportaciones, por lo que llamó a los empresarios a "generar los acuerdos necesarios para seguir avanzando".

"Hay que generar las condiciones para la inversión y favorecer la producción e incrementar el trabajo, que era lo que ya veníamos hablando, porque esta es la Argentina que queremos y por la que trabajamos todos los días", añadió Manzur.

El funcionario nacional sostuvo que el país "viene exportando un volumen importante, la tasa de desempleo ha mejorado, y hay un crecimiento", pero eso "se tiene que sostener y para eso hay que generar las condiciones necesarias".

El embajador de Argentina en Estados Unidos, por su parte, recordó los encuentros virtuales que mantuvo con Bordet y empresarios entrerrianos para "explorar distintas alternativas" de exportación.

En ese sentido, sostuvo que en la reunión de hoy se trabajó sobre "arroz, cítricos, producción industrial, y el modo de encontrar los nuevos nichos de exportación que Entre Ríos tiene por delante".

Asimismo, adelantó que en los próximos meses podrá desarrollarse un encuentro en Estados Unidos con "importadores y autoridades de Gobierno estadounidense para potenciar la capacidad exportadora de Entre Ríos".

"La posibilidad es inmensa", sentenció Argüello, y dijo que "lo más importante es que existe amplitud, y actitud del Gobierno provincial en la tarea de potenciar y multiplicar la capacidad exportadora".

Respecto a los cítricos entrerrianos, consideró que "no hay ninguna razón" para que no ingresen al mercado norteamericano, "salvo la del 'lobby', una barrera no arancelaria en violación de las normas de comercio".

A su turno, Bordet sostuvo que el sector citrícola "tiene muchos inconvenientes para ingresar a Estados Unidos" pero que elaborarán propuestas y oportunidades para "avanzar y eliminar esas dificultades".

El mandatario provincial indicó que trabajarán junto a los empresarios, productores e industriales entrerrianos para "que planteen sus dificultades, se resuelvan los problemas y aprovechar las oportunidades para aumentar los saldos exportables a Estados Unidos".

De esa manera, según Bordet, se busca "mejorar y generar mayor riqueza en la provincia e incrementar el empleo genuino" en Entre Ríos.

Por otra parte, el mandatario manifestó que se implementarán líneas de crédito para sectores productivos entrerrianos que "generan divisas con sus exportaciones"

Por último, Bordet agradeció el trabajo "en conjunto con Nación" y el "acompañamiento del Presidente (Alberto Fernández), sus ministros y embajadores".

Con información de Télam