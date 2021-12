Los granos cerraron la jornada al alza en Chicago tras varias jornadas a la baja

Los precios de los granos rebotaron hacia arriba en el mercado de Chicago tras varios días a la baja por la aparición de una nueva cepa de coronavirus y el temor a un nuevo parate en la economía global.

El contrato de enero de la soja subió 0,90% (US$ 4,04) hasta los US$ 451,39 la tonelada, mientras que la posición marzo avanzó 0,69% (US$ 3,12) para concluir la jornada a US$ 453,78 la tonelada.

La suba se dio tras cinco jornadas a la baja, en las que el poroto perdió más de US$ 20 por tonelada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los fundamentos de la mejora radicaron en los buenos márgenes de la molienda en Estados Unidos, lo cual estimuló la suba, en especial de la harina.

Este subproducto saltó 2,20% (US$ 8,49) hasta los US$ 392,97 la tonelada, mientras que el aceite volvió a caer en sus posiciones más cortas, aunque en esta oportunidad en una proporción menos importante que en los días previos.

Por su parte, el maíz avanzó 0,88% (US$ 1,97) y se posicionó en US$ 225,19 la tonelada, debido a compras técnicas y nuevas exportaciones de mercadería estadounidense a Colombia.

Por último, el trigo progresó 0,61% (US$ 1,75) y se posicionó en US$ 286,05 la tonelada, por compras de oportunidad tras las bajas ocasionadas por la aparición de una nueva cepa de coronavirus.

Con información de Télam