Las bolsas internacionales registran tendencia al alza y el petróleo cotiza con subas

Las principales bolsas internacionales registraban hoy una tendencia positiva en sus activos más destacados, mientras que el petróleo operaba con subas.

Los mercados están siendo impulsados por los datos positivos de empleo de los Estados Unidos, cuyo índice de desocupación cayó al 4,6% sumando 531.000 nuevos puestos durante octubre pasado, luego de dos meses de ralentización por los rebrotes de la variante Delta.

El reporte indica que el país ya recuperó un 82% de los empleos perdidos en la pandemia.

A esto se le suman los buenos resultados presentados por las empresas en sus balances trimestrales durante las últimas ruedas.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con valores negativos en su mayoría, según la agencia de noticias Bloomberg.

Anotaron bajas el índice japonés Nikkei con una caída de 0,61%, Hong Kong (Hang Seng) 1,41%, Corea del Sur (Kospi) 0,47% y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con 1% y 0,77% respectivamente.

La única excepción fue Taiwán (Taiex) que marcó un alza de 1,28%.

Asia, sin la referencia macroeconómica de EEUU, sufrió a causa de la preocupación por el endeudado sector inmobiliario chino.

A la compañía Evergrande (que mañana enfrentará nuevos vencimientos de deuda) ahora se le suma Kasia Group, que hoy suspendió su cotización en Hong Kong, y, de acuerdo con medios chinos, sufre una "presión sin precedentes en su liquidez".

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban en verde: avanzaban Londres (FTSE100) 0,39%, París (CAC40) 0,81%, Francfort (DAX) 0,29%, Madrid (IBEX35) 0,93% y Milán (Ftsemib) 0,93%.

La industria europea continua siendo afectada por los problemas en las cadenas de suministro: la producción industrial alemana cayó, de forma inesperada, 1,1% en septiembre respecto del mes anterior, al igual que la francesa (-1,3%).

Asimismo, según la oficina de estadísticas europea (Eurostat), las ventas minoristas en la Eurozona se contrajeron 0,3% en septiembre.

Las bolsas de Nueva York también registraban alzas, todas ellas en máximos históricos: el principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,88% hasta 36.440,68 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq avanzaban 0,74% y 0,56% respectivamente.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una suba de 1,16% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 104.607,30 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores negativos: la soja mermaba US$ 4,96 para situarse en US$ 444,31 para los contratos con entrega en enero.

Por su parte, para las entregas en diciembre, el maíz y el trigo retrocedían US$ 0,89 y US$ 1,56 hasta US$ 219,29 y US$ 282,74 respetivamente.

Por su parte, el precio del petróleo operaba hoy con ganancias luego de que la OPEP+ decidiera mantener el ritmo previsto de expansión de la producción de crudo, pese a los pedidos de los EEUU de acelerar el ritmo para atender a la creciente demanda.

Tras la decisión de la OPEP+, la Casa Blanca acusó al cártel de "poner en riesgo la recuperación económica mundial" en un comunicado.

Según la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, el presidente Joe Biden está "analizando" comenzar a utilizar barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo.

La reserva, la más grande del mundo con tanques subterráneos en los Estados de Luisiana y Texas, se creó en 1975 luego de la interrupción del suministro de petróleo por la OPEP y totaliza actualmente más de 600 millones de barriles.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), subía 2,08% y se comercializaba a US$ 80,45 el barril en los contratos con entrega en diciembre.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 81,79 y se valorizaba 1,55% para la entrega en enero.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,90%, mientras el título a 10 años rendía 1,47% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,41%.

Con información de Télam