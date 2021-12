La Untref organiza mañana un debate sobre la integración regional de la industria nuclear

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) organizará mañana el debate sobre "La integración de la industria nuclear en América Latina" como continuación de los seminarios brindados durante el 2020 y, a la vez, inicia una serie de debates que se extenderán en hasta julio de 2022.

El objetivo de la serie es poner en discusión las posibilidades de integración nuclear de la industria en América Latina, particularmente entre Argentina y Brasil, en varios niveles: cooperación científica-tecnológica, convergencias políticas, posibilidades de exportación, nuevas tecnologías vinculadas con la energía nuclear y el cambio climático, entre otros.

Durante la primera jornada el foco estará puesto sobre el problema de homologar el licenciamiento de reactores nucleares en diferentes países, trámite que en cada caso demora un promedio de cuatro años y provoca inconvenientes en la competitividad del sector; y sobre la situación de Argentina y Brasil, con miras a plantear soluciones posibles al actual esquema de licenciamientos y favorecer la cooperación bilateral a futuro.

El panel tendrá lugar mañana de 15 a 18.30 a través del canal de Youtube de Untref.

La actividad no es arancelada y estará coordinada por el ex subsecretario de Energía Nuclear Julián Gadano con invitados nacionales e internacionales, entre los que se cuentan Osvaldo Calzetta, ex Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y ex Director del Proyecto CAREM; Néstor Masriera, Senior Staff de INVAP, Ex Presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina y Marcelo Salvatore, ex Director Nacional de Evaluación Tecnológica de Proyectos Nucleares y ex director de Nucleoeléctrica Argentina S. A.

También fueron invitados Marco Marzo, Secretario de la Agencia Brasilero/Argentina de Contabilidad y Control (ABACC); Odilon Marcuzzo do Canto, ex Secretario de la Agencia Brasilero/Argentina de Contabilidad y Control (Abacc); Elena Maceiras, Secretaria de la Agencia Brasilero/Argentina de Contabilidad y Control (Abacc), y Ney Zanella, presidente del Consejo de Administración de Nuclebrás Equipamentos Pesados (Nuclep).

