Juan Manuel Rossi, de la Mesa Agroalimentaria: "En Argentina se reconoce que hay dos campos"

(Por Juan Manuel Colombo) El presidente de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y referente de la Mesa Agroalimentaria Argentina, Juan Manuel Rossi, sostuvo que "hay otro campo" en el país que no es representado por las entidades integrantes de la Mesa de Enlace, y que eso se "reconoce después de mucho tiempo" al ser incluidos en la discusión para el diseño de medidas de ayuda a los productores por la sequía.

En una entrevista concedida a Télam, Rossi planteó la necesidad de medidas "coyunturales y estructurales" para el sector de pequeños y medianos productores, como también marcó como necesarias "medidas que cambien el modelo productivo argentino".

A continuación, los principales tramos de la entrevista.

Télam: El Gobierno los incluyó en la discusión por la sequía junto con la Mesa de Enlace por primera vez.

Juan Manuel Rossi: Hay dos mesas. En Argentina se reconoce que hay dos campos después de mucho tiempo, mucha lucha y muchos pequeños productores no representados por la Mesa de Enlace. Esto reconoce que hay otro campo argentina, el campo que alimenta.

T: ¿Por qué piensa que los incluyeron y cuál es el papel que cumplen ustedes en la discusión?

JMR: Nos incluyen porque se visualiza esto. Es un trabajo de muchos años. Desde que se conformó la Mesa de Enlace (2008) nosotros estando dentro de la Federación Agraria (FAA) empezamos a marcar esa diferencia. La FAA dentro de la mesa dejó de representar los intereses de productores de menor escala, de cooperativas, y el Gobierno, en este momento reconoce, esa representación en nosotros. Además, teniendo como interlocutor sólo a la Mesa de Enlace no soluciona todos los problemas. La mayoría de los productores de Argentina quedan afuera y por eso nos convocan. Nuestra voz es mostrar que hay otra realidad, que no estamos preocupados solamente por los volúmenes de exportación, sino porque llegue el alimento a la mesa de los argentinos. También que toda crisis perjudica al pueblo y al desarrollo del país, y nos parece que hay que anticiparse a las crisis futuras planificando la producción, las exportaciones. La crisis es la oportunidad para tomar medidas coyunturales y estructurales

T: ¿Esto es lo que le plantearon a Massa?

JMR: Ese fue nuestro planteo. Las medidas coyunturales son la inyección de financiamiento de manera quirúrgica para que no llegue la asistencia a quienes no lo necesitan. Puede haber fondos rotatorios, un sistema de financiamiento a través de las cooperativas vía insumos y más, y también pensando en medidas que cambien, evalúen y pongan en discusión el modelo productivo argentino.

T: Eso es lo estructural, a largo plazo

JMR: Pero hay que tocarlos ahora, porque alguien que paga un alquiler del campo y no puede producir nada por la sequía se funde, porque el dueño va a querer seguir cobrando si no hay una ley acorde. La sequía no afecta a los dueños del campo y en ese caso el que pueda la paga y el que no desparece, y eso es la vuelta a la concentración y desaparición de productores.

T: ¿Cuál es el estado de situación del pequeño y mediano productor argentino?

JMR: Está necesitado de políticas públicas para poder tener estabilidad. Si bien es estructural y a largo plazo, es urgente un paquete de leyes. El productor tiene una inestabilidad y una situación en que está muy endeble su estructura porque no hay financiamiento, no existe la estabilidad en la tierra ya sea por alquileres o comprar las tierras, en el caso de productores hortícolas o de economías regionales. Por otro lado, el productor de la pampa húmeda está rodeado de pools de siembra por el sistema financiero puesto a producir, y ya el alimento no se ve como un derecho sino una mercancía. Ante ese esquema también necesitamos la segmentación de los impuestos, cuestión que fue planteada. Es momento de realizar una segmentación en retenciones y en los demás impuestos.

Cuando hablamos de financiamiento, hablamos de un sistema a través de las cooperativas, mutuales, fondos rotatorios, que significa que el Estado ponga recursos administrados de manera conjunta para llegar a los productores con insumos, asistencia y alimento de animales para hacer crecer la producción y darle alimentos a los argentinos.

Otro tema que fue discutido y que es importante es el seguro multirriesgo que saca de la discusión política a las sequias, las inundaciones y las inclemencias climáticas. Es un seguro obligatorio para todos los productores que debe estar controlado y con participación del Estado y de las empresas nacionales de seguros. Eso es una cuestión estructural y sacamos de la discusión política el tema de la emergencia agropecuaria.

T: ¿Cuáles son las expectativas para el 1 de febrero cuando se anuncien medidas de ayuda por la sequía?

JMR: La expectativa es que a partir del 1 de febrero se ponga en marcha lo que estuvimos hablando. Esperamos los anuncios y que se ponga en marcha la asistencia a los productores, pero que también se empiece a debatir los proyectos de Ley en el Congreso, que pueda haber un nuevo esquema legal en Argentina beneficiando al interior productivo, los pueblos y los productores.

