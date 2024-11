Chau abrelatas: el método infalible para abrir una lata en un minuto

La técnica de abrir latas con cuchara no solo es útil en situaciones cotidianas, sino que también es ideal para aquellos momentos imprevistos.

No hay peor momento que el querer abrir una lata y haberte dado cuenta que no tenés las herramientas necesarias para hacerlo, pero existe un conocido truco infalible para abrirla en menos de un minuto y sólo vas a requerir de una cuchara.

El abrelatas es una herramienta que, si bien es útil, no siempre está al alcance de la mano cuando más la necesitás. Puede ser que estés de camping, de viaje o simplemente en casa y no la encuentre. O, tal vez, prefieras algo más sencillo, que no implique tener que usar fuerza o hacer mucha presión. Sea cual sea la razón, la técnica de abrir latas con una cuchara se presenta como una alternativa sorprendente, pero efectiva.

Paso a paso: cómo abrir una lata con una cuchara en solo un minuto

A continuación, te mostramos cómo hacer esta técnica en pocos pasos. No hace falta ser un experto en cocina ni contar con herramientas especiales, solo tenés que tener a mano una cuchara común, como las que usás para comer.

1. Eligí la cuchara adecuada

Lo primero que necesitas es una cuchara de metal, preferentemente una que sea resistente. La idea es que tenga suficiente fuerza como para hacer presión sin doblarse, por lo que te recomendamos que sea una cuchara común y no de plástico.

2. Ubicá el borde de la lata

Para comenzar, toma la lata que querés abrir y colócala sobre una superficie plana. Luego, agarra la cuchara por el mango y apoyá la parte curvada (la de la "copa" de la cuchara) contra el borde superior de la lata, en la parte de la tapa metálica.

Si sos de los que disfrutan del camping o de actividades al aire libre, esta técnica puede ser muy útil.

3. Hacé presión

Con una mano, agarrá la cuchara y con la otra sujetá la lata para que no se mueva. Ahora, comenzá a hacer presión hacia abajo con el borde de la cuchara, justo en el centro de la tapa de la lata. Deberías notar que la cuchara empieza a perforar el metal. Es importante que utilices la fuerza de tus brazos y no solo la muñeca, ya que el metal de la lata puede ser resistente.

4. Continuá moviendo la cuchara

Una vez que hayas perforado un poco el metal, empezá a mover la cuchara hacia adelante y hacia atrás, siempre presionando. Vas a ver cómo la cuchara comienza a cortar la tapa, creando una pequeña abertura.

5. Apertura final

Una vez que la tapa esté cortada en su mayoría, usá la cuchara para terminar de abrirla o para despegar el trozo que queda pegado. Con un poco de práctica, vas a ser capaz de abrir una lata sin esfuerzo y en cuestión de segundos.