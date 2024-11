Revelaron el mejor truco: cómo abrir una lata sin abrelatas, fácil y rápido.

Abrir una lata sin tener un abrelatas puede ser todo un desafío, pero es posible. El abrelatas es un elemento fundamental en las cocinas de todo el mundo para abrir latas de atún, lentejas, tomate, garbanzos, duraznos, ananá, entre muchos otros alimentos que vienen en este formato. Aunque muchas personas no lo sepan, existe un truco para abrirlo sin necesidad de este elemento.

Hay personas que llevan un abrelatas a todas partes, pero en caso de que estés fuera de tu casa y no cuentes con uno, o que simplemente no tengas en tu hogar, con un utensilio muy simple vas a poder abrirla. Además de que este método es muy práctico, no requiere que gastes dinero de más en comprar un abrelatas.

Cómo abrir una lata sin abrelatas

Lo único que vas a necesitar es una cuchara metálica, preferentemente de las grandes.

Lo primero que debés hacer es agarrar la cuchara con una mano, mientras con la otra sostenés la lata , y apoyás la punta en el borde interior de la lata . La idea es que frotes el filo de la cuchara contra el borde del aluminio, haciendo movimientos rápidos, con algo de presión.

Tenés que continuar con esa misma maniobra hasta que notes que la lata cede y se agujerea. Entonces, deberás mover la cuchara de atrás hacia adelante, para cortar el borde. Continuá con ese mismo movimiento hasta abrir la lata por completo.

¡Listo! Ahora ya sabés cómo abrir una lata con una simple cuchara.

Cuál es el truco casero para eliminar el sarro dental con un ingrediente

Tener los dientes blancos y libres de sarro puede ser todo un desafío, pero afortunadamente, existe un truco casero con un ingrediente muy simple para blanquearlos y eliminar el sarro y los restos de suciedad. Cabe destacar que esto no reemplaza ir al odontólogo, pero en caso de emergencia, puede salvarte para conseguir resultados rápidos.

Al contrario de lo que mucha gente cree, no es necesario gastar dinero en pastas dentales caras que prometen blanquear los dientes. La gran mayoría de las veces, esto no funciona y lo ideal es hacer un tratamiento con un odontólogo. Sin embargo, también hay un truco con un ingrediente que muchos tienen en sus cocinas que ayuda a eliminar el sarro y blanquearlos.

El bicarbonato de sodio es el elemento estrella para eliminar el sarro de los dientes y blanquearlos. Además, se aconseja mezclar con sal para que resulte todavía más efectivo. Como se mencionó anteriormente, este truco no reemplaza la visita con un odontólogo y es importante acudir a controles cada cierta cantidad de meses.

Pasos a seguir

Agarrar el cepillo de dientes y humedecerlo en agua.

En un bol, mezclar una cucharadita de bicarbonato con otra de sal.

Cepillar haciendo movimientos circulares en todos los dientes, aplicando la mezcla como si fuese una pasta dental.

Dejar actuar por unos minutos y enjuagar.

¡Listo! Cabe aclarar que no se aconseja repetir este procedimiento tan seguido, ya que podría dañar tu esmalte dental.

Qué es el sarro dental

El sarro dental es una acumulación de placa bacteriana que se genera sobre los dientes y las encías. Es de un color amarillento ya que se mezcla con restos de comida y saliva. Si no se tiene una correcta higiene dental, con cepillo de dientes e hilo dental, la placa se acumula, se endurece y se convierte en sarro cada vez más difícil de remover.

Qué pasa si no se elimina el sarro

Algunas de las consecuencias de no eliminar el sarro pueden ser las siguientes.