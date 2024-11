Ejecución presupuestaria, compras y contrataciones: se conocieron detalles del procedimiento de auditoría en la UNaF

UNaF

La auditora general de la Nación, Graciela de la Rosa, anunció que la auditoría realizada a la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) marcará el camino para futuros exámenes a universidades nacionales y destacó que el mismo modelo se aplicará en la Universidad de Buenos Aires (UBA). La misma se inició hace dos años y abarcó los períodos de 2019, 2020 y 2021, con la evaluación de aspectos críticos de su gestión, como la estructura organizativa, ejecución presupuestaria, cuentas bancarias, compras y contrataciones, y causas judiciales.

El proceso concluyó la semana pasada con la aprobación unánime del informe por el Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) en una sesión en Buenos Aires, a la que asistieron el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, y los auditores generales Javier Fernández, Alejandro Nieva y De la Rosa.

De la Rosa destacó que la auditoría a la UNaF comenzó hace dos años y aseguró: "Tenemos que seguir porque desde la Comisión Mixta Revisora de Cuentas nos pidieron que se hagan a auditorías integrales a las Universidades, sobre todo a la de Buenos Aires (UBA), como la que se le hizo a la UNaF, donde comprende prácticamente todo, se revisan y analizan el presupuesto, la ejecución presupuestaria, cuentas bancarias, compras y contrataciones, es decir toda la organización interna".

Asimismo, explicó que la auditoría se aprobó por unanimidad de todo el colegio de auditores y destalló que no hubo ningún auditor "que emitiera alguna cuestión al respecto y prácticamente va a ser un modelo a seguir en todas estas que nos pidió el Congreso que hagamos". En este sentido, enfatizó que el modelo aplicado en la UNaF evaluó profundamente la organización interna y la ejecución de los recursos, y que esta estructura será la referencia para futuras auditorías en otras universidades, como la UBA.

Este abordaje exhaustivo fue solicitado por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, motivada por la necesidad de realizar auditorías integrales en universidades nacionales. "El modelo de auditoría que se hizo en la UNaF es el que se va a hacer en la UBA", indicó y señaló que la AGN audita, y ya hizo más de 50 auditorías de Universidades Nacionales.

Los resultados de la UNaF

El informe sobre la gestión de la UNaF, cuyo rector es Augusto César Parmetler, quien mantiene una cercanía con el Gobierno de Javier Milei, que incluyó una evaluación exhaustiva de áreas clave de su funcionamiento, reveló "graves incumplimientos" y se remitirá al Congreso y a la Justicia para su revisión. Durante esta revisión, la AGN detalló múltiples deficiencias en la administración de la UNaF.

El informe mostró hallazgos "extraños", como un depósito a plazo fijo de la universidad que operó directamente con una entidad bancaria sin realizar un sondeo previo de otros bancos como lo establecen las normas internas, así como modificaciones en el organigrama realizadas por Parlmetler sin la debida autorización, junto con resoluciones emitidas sin la aprobación del Consejo Superior, lo que viola el Estatuto de la Universidad y la Ley de Educación Superior.

De La Rosa consideró que los resultados "a veces gustan o no gustan, eso ya no es un problema. La auditoría de la UNaF está terminada, finalizó. Ahora se están remitiendo los informes correspondientes al Congreso Nacional y a la Justicia, por supuesto, y sobre todo a la Fiscalía N° 2 de Formosa, que es quien la solicitó hacer".

La auditora concluyó: "no hay que tenerles miedo a las auditorías, lo que está mal se tiene que corregir y lo que es una cuestión delictual, tendrá que ver la Justicia en esos casos. Se hizo una auditoría objetiva -en el caso de la UNaF-, como siempre se hace con los equipos técnicos, no los auditores. Me tocó a mí solamente leer una síntesis del informe la semana pasada, pero obviamente que son equipos técnicos especializados los que hacen las auditorías de las Universidades en la AGN".