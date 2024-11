Juan Carlos Schmid es el nuevo titular de la CATT

El titular de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, fue formalizado hoy como el nuevo secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), luego que la semana pasada Sergio Sasia renuncie a su cargo como líder del grupo que aglutina los gremios del sector.

"Hoy se reunió nuestro Consejo Directivo de CATT, donde se formalizó la asunción como Secretario General de Juan Carlos Schmid, ante la renuncia pública e indeclinable de Sergio Sasia, de su cargo al frente de la confederación", anunció la CATT en comunicado. La salida de Sasia -el titular de la Unión Ferroviaria (UF)- se dio luego del paro de 24 horas que realizó la Mesa Nacional del Transporte el pasado 30 de octubre. El gremio de Sasia fue uno de los que no adhirió a la protesta y provocó las críticas de otros gremialistas, como el propio Schmid.

"Sasia no comparte el enfoque que hace la mayoría de los sindicatos, y por lo tanto después de un recuento de su tramo de gestión presentó su renuncia indeclinable", sostuvo Schmid en declaraciones radiales, dejando en claro las "diferencias de opiniones" con el ex titular de la CATT. Los dirigentes gremiales que sí habían convocado a la medida de fuerza de 24 horas que afectó el servicio de trenes, barcos y aviones fue el propio Schmid (Fempinra), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad), Mario Caligari (UTA), Pablo Moyano y Omar Pérez (Camioneros), Pablo Biró (APLA) y Raúl Durdos (SOMU).

Además de no adherir aquel paro, Sasia avaló la privatización del Belgrano Cargas. "No rechazamos la idea de la privatización, ya la avaló el Congreso", aseguró el ex CATT en diálogo con El Destape. En ese sentido, la UF no rechazó, a través de un comunicado oficial, que pase a manos privadas en los próximos meses ya que para el desarrollo del sistema ferroviario debe darse "una adecuada complementarización" entre la participación pública y la privada.

La carta de despedida de Sasia

En su carta de renuncia, Sasia consideró que "se ha dificultado la unidad de acción orgánica cuando algunos conciben sólo la resistencia y la lucha", en un claro mensaje a los Moyano y aliados. Planteó sus diferencias con la mayoría de la CATT al advertir que "otros concebimos la formulación de propuestas, la planificación, el diálogo y, de ser necesario, un plan de acción".

“Con la certeza de que se gestionó y trabajó incansablemente para cumplir con los objetivos comprometidos y con la convicción de que es indispensable el camino de la formulación de propuestas, planificación y el diálogo como pasos previos a planes de acción (pensamientos que no son compartidos con algunos otros miembros de esta Confederación), he decidido presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Secretario General de la C.A.T.T. con el que oportunamente me honraron mis compañeros y compañeras delegadas del Transporte en el Congreso Nacional de octubre de 2021, convocado para ello, a fin de facilitar la reorganización de la Entidad", señaló Sasia en su carta de renuncia.

Y finalizó: "Deseando que el alejamiento de mi cargo permita que se vuelva a trabajar en la búsqueda de la Unidad de Concepción deseada, seguiré conduciendo orgullosamente nuestra emblemática organización sindical, la Unión Ferroviaria, desde donde continuaré gestionando y trabajando en la senda de la solidaridad en el marco del Movimiento Obrero Organizado".