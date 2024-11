Saturday Night Live: la parodia sobre Trump que hizo enfurecer a Elon Musk

Dana Harvey imitando a Elon Musk en el programa de este sábado por la noche.

El icónico programa de comedia estadounidense, Saturday Night Live (SNL), no sólo hizo una polémica parodia del actual presidente electo, Donald Trump, sino que también incluyó a Elon Musk, haciendo una imitación de su propio estilo personal que fue furor en redes sociales.

El apoyo de Elon Musk a Donald Trump no es algo nuevo. Desde hace un tiempo, Musk mostró su respaldo al ex presidente republicano, incluso haciendo aportes millonarios a su campaña presidencial, lo que causó controversia, especialmente entre aquellos que critican la postura política de Musk y su influencia en el ámbito tecnológico y social.

En medio de este contexto, Saturday Night Live no perdió la oportunidad de hacer humor con esta relación. El programa, ya conocido por sus bromas políticas, aprovechó el resultado electoral para sacar a relucir la relación entre Trump y Musk. En el "cold open" (el segmento inicial) del programa emitido el 9 de noviembre, este último sábado, los miembros del elenco de SNL comenzaron a imitar a varios políticos, jurando su lealtad a Trump para evitar represalias. Fue en ese momento cuando la parodia de Musk se hizo protagonista.

La parodia de Dana Carvey

En este sketch, Dana Carvey, reconocido por su talento para las imitaciones, interpretó a Elon Musk, y lo hizo de manera algo "peculiar". La imitación no fue nada halagadora para el CEO de Tesla. En lugar de presentar a Musk como un líder visionario, Carvey lo mostró como un personaje algo ridículo, con una forma de hablar torpe y una actitud algo ingenua.

La parodia hace que Musk parezca un hombre fácilmente manipulable, completamente cegado por su apoyo a Trump. Además, Carvey le dio a su personaje un tono exageradamente sobreactuado, lo que hizo que la imitación fuera aún más irónica.

El imitador se inspiro en cómo estaba vestido Musk en este acto.

La cereza del postre fue cuando, en medio del sketch, el personaje interpretado por Kenan Thompson bromeó con la idea de que, si las cosas se complican demasiado en la Tierra, siempre existe la opción de irse a Marte con Elon Musk.

La broma sobre la supuesta "salida de emergencia" hacia el espacio exterior con el magnate de SpaceX dejó en claro que el programa de comedia estaba burlándose de la faceta "extraterrestre" de Musk, tanto en el sentido literal (con su interés por colonizar el planeta rojo) como en el metafórico, al tratarse de alguien que, a ojos de muchos, parece vivir en una burbuja alejada de las realidades más cotidianas.

La reacción de Elon Musk

Como era de esperarse, Elon Musk no tardó en reaccionar. A través de las redes sociales, específicamente en X (la plataforma anteriormente conocida como Twitter), Musk expresó su descontento con la parodia. En su tweet, dejó claro que no le gustó para nada cómo lo habían representado. El magnate incluso insinuó que la comedia de SNL era una "venganza" por su apoyo a Trump, lo que sumó más combustible al fuego. Sin embargo, como es costumbre en Musk, se lo tomó con algo de humor, aunque no dejó de mostrar su molestia.

Este episodio no es el primero de Musk con el programa de comedia. En 2021, el multimillonario había sido invitado como presentador de SNL. Sin embargo, la presentación no estuvo exenta de críticas, especialmente por parte de aquellos que consideraban que Musk no tiene la "gracia" ni el carisma para ser un buen anfitrión de televisión.