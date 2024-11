Tras la victoria de Trump, la hija trans de Musk anunció que se irá del país

Padre e hija tienen una relación distante.

La hija transgénero de Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, anunció que dejará Estados Unidos luego de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024. Con solo 20 años, Wilson tomó la decisión de abandonar un país que percibe cada vez más hostil, especialmente para las personas de la comunidad trans.

El anuncio de la joven en sus redes sociales no fue una reacción impulsiva, sino el resultado de un proceso de reflexión. A través de su cuenta en Threads, la joven compartió sus razones. Para ella, la victoria de Trump representa la consolidación de una administración que amenaza los derechos de la comunidad transgénero. “No veo mi futuro en Estados Unidos”, escribió Wilson en un mensaje directo y sin vueltas.

A pesar de que muchos especulan sobre la influencia de la política de su padre en esta postura, Wilson aclaró que su decisión va más allá. Cabe mencionar que la relación entre Wilson y su padre, Elon Musk, es tensa y distante desde hace ya un par de años. En 2022, cuando la joven solicitó el cambio legal de su nombre y género, dejó claro su deseo de cortar cualquier vínculo con su progenitor, un hombre con el que no solo tiene diferencias políticas, sino también personales.

“Ya no vivo con mi padre biológico y ya no quiero que me asocien con él de ninguna forma”, expresó en su solicitud, en la que pidió adoptar el apellido de su madre, Justine Wilson, tras años de separación familiar.

Elon Musk y su apoyo a Trump

Mientras Vivian decide emprender un nuevo camino lejos de su tierra natal, la figura de su padre sigue siendo un tema polémico, sobre todo por su apoyo abierto a Donald Trump. Musk, conocido por su influencia en el mundo de la tecnología y la innovación, fue y es uno de los aliados más visibles del presidente electo, contribuyendo con una donación multimillonaria a la campaña que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca.

En este sentido, el triunfo de Donald Trump en las elecciones no solo sacudió el panorama político global, sino que también dejó una huella en los mercados financieros. En particular, un nombre destaca entre los grandes beneficiados: Elon Musk. El empresario detrás de Tesla, SpaceX y X —antes Twitter— se volvió aún más rico de lo que ya es.

Justine Wilson y Elon Musk tuvieron 5 hijos.

Un padre ausente

Wilson, en entrevistas previas, describió a su padre como frío, cruel y narcisista, e incluso ha relatado episodios de su infancia que dejaron una marca profunda en su vida. En una reciente entrevista con NBC News, Vivian recordó cómo, siendo niña, su padre la reprendía por su comportamiento "afeminado", algo que generó un fuerte rechazo por parte de Musk. "Él me gritaba constantemente por cosas como mi tono de voz", recordó Vivian, detallando lo que considera un trato abusivo por parte de su progenitor.

Por su parte, Musk quiso justificar el distanciamiento con su hija en diversas ocasiones, mencionando que fue la ideología progresista la que, según él, la llevó a alejarse. En una conversación con su biógrafo, Musk lamentó que Vivian se hubiese alejado tanto de sus ideales, acusándola de abrazar el socialismo y rechazar la riqueza, algo que, según él, le resulta incomprensible.