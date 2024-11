Por qué Elon Musk es más rico tras la victoria de Trump: cuántos millones ganó

Las políticas de Trump, centradas en la reducción de impuestos y la flexibilización regulatoria, favorecen a gigantes tecnológicos como Tesla y SpaceX.

La reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos no solo sacudió el panorama político global, sino que también dejó una huella en los mercados financieros. En particular, un nombre destaca entre los grandes beneficiados de esta euforia económica: Elon Musk. El empresario detrás de Tesla, SpaceX y X —antes Twitter— se volvió aún más rico de lo que ya es.

El magnate sudafricano tuvo un increíble aumento en su patrimonio neto, que creció más de US$ 20.000 millones a raíz de la victoria electoral de Trump ¿Qué hay detrás de ese vínculo?

El vínculo entre Elon Musk y Donald Trump

Desde que Musk comenzó a mostrar su apoyo a Trump en la campaña electoral, la relación entre ambos se volvió muy estrecha. Aunque Trump en ocasiones fue crítico con la industria de los vehículos eléctricos y la tecnología, siempre que hacía referencia a Musk en sus discursos lo nombraba como "supergenio" y "una nueva estrella".

De hecho, en su victoria electoral, Trump elogió el impacto de los proyectos de Musk, como SpaceX y el sistema de comunicaciones por satélite Starlink, dejando en claro que veía en Musk a un aliado valioso.

La relación cercana entre ambos podría abrir nuevas oportunidades para Musk en el futuro cercano.

Este apoyo no fue solo simbólico. Musk no escatimó esfuerzos en la campaña de Trump, aportando casi US$ 120 millones a sus fondos de campaña. Este tipo de relación no es ajena a las políticas proempresariales que Trump promovió a lo largo de su carrera, especialmente aquellas orientadas a reducir regulaciones y bajar impuestos. Para Musk y sus negocios, este tipo de políticas son cruciales, porque abren el camino para un entorno más favorable a las grandes corporaciones tecnológicas y de energía, como Tesla.

El efecto Trump en los mercados

El día después de la victoria de Trump, los mercados financieros experimentaron una subida histórica. El índice S&P 500, que agrupa a las principales empresas cotizadas de EE.UU., registró su mayor ganancia diaria tras unas elecciones presidenciales, escalando un 2,5%. Esta subida se tradujo directamente en ganancias para los multimillonarios más poderosos del mundo, especialmente Musk, cuyo patrimonio aumentó en US$ 26.500 millones en un solo día.

Las acciones de Tesla, de las que Musk posee más de 400 millones de títulos, aumentaron un 15%, lo que impulsó su fortuna a cifras astronómicas. Según el portal Bloomberg, la victoria de Trump fue vista por los inversores como una señal de que las políticas regulatorias podrían ser más flexibles. A esto se le sumó la percepción de un mercado más predecible y favorable a los negocios, lo que resultó en un fuerte repunte del dólar estadounidense.

¿Quién más se benefició de la victoria de Trump?

Si bien Musk fue el mayor beneficiado, no fue el único multimillonario que vio crecer su patrimonio tras la victoria de Trump. Jeff Bezos, fundador de Amazon, y Larry Ellison, cofundador de Oracle, también experimentaron aumentos significativos en sus fortunas. En total, los diez hombres más ricos del mundo aumentaron su patrimonio en US$ 63.500 millones, un incremento récord que refleja el optimismo del mercado tras el resultado electoral.