Vuelve Gran Hermano en diciembre y hay sorpresas con los nuevos participantes: los detalles

Vuelve Gran Hermano en diciembre: qué se sabe de los nuevos participantes.

El esperado debut de Gran Hermano está programado para principios de diciembre, y aunque el estreno ya está a la vuelta de la esquina, aún no se definió la lista final de participantes. En el programa Buen día Telefé se reveló que en esta edición competirán 22 personas por el codiciado premio final, y se asegura que el reality llega con novedades.

Según comentaron en el noticiero, el proceso de casting superó todas las expectativas, alcanzando un récord de más de 150 mil postulantes. Entre los aspirantes hubo sorpresas como la inscripción de varios adultos mayores de 70 años y una mujer embarazada en las últimas etapas de gestación, lo que demuestra el entusiasmo por formar parte del show.

Sin embargo, las innovaciones para esta edición no se limitan a los participantes. La producción preparó dos elementos adicionales para refrescar la dinámica del programa. El primero es una sala de streaming, una propuesta similar a las transmisiones de radio en vivo de ediciones anteriores. En este espacio, los jugadores podrán compartir y debatir diversos temas, aunque sin interacción directa con el público, generando sin embargo material que luego será analizado y podría crear roces internos y externos.

El segundo recurso es una “pieza secreta” que será utilizada en momentos específicos definidos por la producción. Este concepto ya se exploró en la tercera edición (2002-2003) con la Habitación de Intimidad y Misterio, un espacio donde los concursantes podían recibir cartas, videos o algún mínimo contacto con sus seres queridos. Aunque no se dieron detalles, podría cumplir una función similar en esta temporada.

La casa de Gran Hermano también fue rediseñada con nuevos colores y mobiliario, destacando un sillón gigante con espacio suficiente para acomodar a los 22 jugadores al mismo tiempo. Todo está listo para una edición que promete sorprender a los fanáticos del reality.

Se conoció la relación entre un Gran Hermano y una figura histórica del rock

Este jueves, el mundo de las redes se vio sacudido al conocerse la relación entre un participante del último Gran Hermano y una de las figuras más emblemáticas del rock mundial. La noticia se volvió viral velozmente y generó todo tipo de reacciones por parte de los usuarios.

El ex participante y reciente ganador de Gran Hermano, Bauti Mascia, fue confirmado como el telonero del show que Lenny Kravitz ofrecerá en Uruguay. El reconocido cantante estadounidense se presentará el próximo 1 de diciembre en el Estadio Centenario de Montevideo, ante una audiencia de 60 mil personas, y eligió al joven uruguayo para abrir su espectáculo.

La noticia fue anunciada por el propio Mascia en sus redes sociales, donde compartió el flyer promocional del evento acompañado de un mensaje para sus seguidores: "Adivinen quién abre el show de Lenny Kravitz en el estadio el 1 de diciembre". La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Muchos de ellos celebraron con entusiasmo este gran paso en su carrera, mientras que otros compartieron opiniones diversas:

“Es impresionante y estoy muy feliz por Bauti. Si alguien merece esto, es él.” “Va a cantar ‘Ya no me duele’ durante todo el tiempo.” “¿Las fans más jóvenes podrán entrar al show? ¿Estarán listas para ver a Bauti en este escenario? ¿Cantará solo ‘Ya no me duele’? Gran incógnita.” “Grande, Bauti. Sigue cumpliendo sus sueños con esfuerzo y humildad. Se lo merece, un verdadero artista con temas que llegan.”