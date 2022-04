Guzmán: en próximos días se presentarán cambios normativos para impulsar inversiones en energía

El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó hoy que “en los próximos días” se conocerán una serie de “cambios normativos” que permitan la inversión de empresas internacionales en la explotación de gas y petróleo en el yacimiento de Vaca Muerta.

“Estamos trabajando con las empresas del sector privado y el Banco Central para articular entendimientos que den lugar a cambios normativos. Esperamos presentarlos en los próximos días”, dijo Guzmán en el encuentro sobre el sector energético convocado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA) que se desarrolló en la ciudad de Neuquén.

Guzmán aludió a las restricciones en el mercado de cambio al afirmar que “para facilitar las inversiones directas (en el sector energético), hay que cambiar regulaciones de capital a las que impuso la administración anterior en el 2019”, tras el magro resultado registrado en las elecciones primarias de agosto por el entonces oficialismo.

“Hay que dar pasos a la normalización a la regulación de capital”, subrayó el ministro.

El titular del Palacio de Hacienda dijo que tras la invasión de Rusia a Ucrania, “se generó un nuevo mapa geopolítico” para la producción y exportación de energía, en especial de gas natural licuado (GNL)

“La clave para acelerar el sector energético es la inversión, donde un rol muy importante tiene YPF, junto al capital internacional, para que hagan una rápida transformación”, enfatizó.

“Para construir bien rápido ese escalamiento” en la producción y la exportaciones “tiene que haber estabilidad financiera y fiscal”, y a eso se le suman “nuevas regulaciones en la cuenta de capital”, que permitan el ingreso de divisas para el sector energético, agregó Guzmán.

“Es necesario construir infraestructura, y por eso estamos poniendo un foco allí, en uno de los proyectos más importante, que es el gasoducto Néstor Kirchner, que hará que el gas sea un bien transable”, subrayó, tras lo cual señaló que el esquema también comprende "mejorar los gasoductos y oleoductos ya construidos, para lograr más eficiencia”

Guzmán destacó que esto no solo equilibrará la balanza comercial en el sector energético, sino que además “permitirá aumentar la producción de fertilizantes”, lo que ayudará a lograr una situación de equilibrio en ese sector.

“Producir y exportar gas natural licuado (desde Vaca Muerta) generaría divisas para Argentina y ayudaría a reducir la restricción externa”, remarcó el ministro.

"En el sector energético se presenta una oportunidad histórica para acelerar el desarrollo y esto podría ser transformacional para la Argentina. La clave para acelerar el desarrollo del sector energético es que haya un escalamiento significativo de la inversión", enfatizó el titular del Palacio de Hacienda.

Guzmán cerró esta tarde el encuentro denominado “Experiencia-Energía” organizado por IDEA en Neuquén, en el que participó también la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, quien advirtió que “la transición energética” de combustibles fósiles a energías limpias es uno de los imperativos "en los que estamos trabajando, por los compromisos que asumimos y porque el cambio climático se ve en las calles, como los incendios que ocurrieron en Corrientes”.

Estos cambios “forman parte del reordenamiento mundial”, dijo Nicolini y destacó la oportunidad de Argentina para que “dejemos de importar combustibles fósiles y exportar energías limpias”.

El foco del encuentro fue el futuro del sector y la necesidad de promover la convivencia tanto de las energías renovables como de la industria de hidrocarburos para potenciar el desarrollo federal de Argentina.

En la apertura del evento, Roberto Murchison, presidente de IDEA, dijo que “nuestro planteo es que el desarrollo económico de la energía, incluyendo los combustibles fósiles, y la sustentabilidad no pueden ser excluyentes. No podemos dejar de aprovechar ninguno de los dos; no podemos sumarnos otra grieta. Discutamos complementariedad, discutamos cómo logramos tener energía más segura que esté al alcance de todos, discutamos cómo generamos más empleo en el sector y más divisas para nuestra economía”.

En tanto, el director Ejecutivo de IDEA, Daniel González, señaló que la entidad abraza "con mucha fuerza la causa del cambio climático, consideramos que es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad, pero también, abrazamos la necesidad de desarrollo de las empresas y del país”.

En el encuentro también participaron Sergio Affronti, CEO y miembro del Directorio de YPF S.A; Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group; Daniel De Nigris, Lead Country Manager de Exxon Mobil; Juan Garoby, Director de Operaciones de Vista Energy; y Javier Rielo, de Total Austral.

