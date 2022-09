Fuertes bajas para la soja y subas para los cereales en Chicago

La soja reportó fuertes bajas en el mercado de Chicago, con pérdidas que casi alcanzaron los US$ 17 por toneladas, como consecuencia de mayores stocks a los previstos en Estados Unidos, mientras los cereales encadenaron una nueva jornada alcista por la inestabilidad en la zona del Mar Negro.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 3,26% (US$ 16,90) hasta los US$ 501,46 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 3,16% (US$ 16,53) para concluir la jornada en US$ 505,41 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en mayores stocks estadounidenses a los previstos por el mercado.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) comunicó hoy en su informe trimestral que las existencias del poroto ascendían a 7,45 millones de toneladas, superiores a los 6,59 millones previstos por los privados y un 14,09% mayores que las proyectadas por el organismo en su último informe mensual, donde dio por terminado el ciclo comercial 2021/2022.

La corredora Granar en su análisis también señaló que esto se sumó a la presión bajista ejercida por el avance de la cosecha estadounidense y por las buenas lluvias que siguen cayendo sobre zonas agrícolas de Brasil que inician las tareas de siembra, de cara a una cosecha 2022/2023 que se prevé récord.

Por otro lado, "fue mínimo el alivio brindado por el cierre del régimen cambiario especial que en la Argentina favoreció una fuerte liquidación de soja y cuyas consecuencias se reflejarán en las próximas semanas en una mayor fluidez de los embarques desde puertos argentinos", indicó Granar.

Sus subproductos también concluyeron la jornada a la baja, con una caída del 3,15% (US$ 46,96) hasta los US$ 1.440,70 la tonelada, mientras que la harina perdió 1,44% (6,50) y cerró a US$ 444,44 la tonelada.

Por su parte, el trigo encadenó una nueva suba y ganó durante la jornada 2,81% (US$ 9,28) para posicionarse en US$ 338,59 la tonelada, como consecuencia de la tensión creciente en la zona del Mar Negro, que "sumerge en la más profunda incertidumbre la suerte del comercio agrícola desde la región", y por el sorpresivo recorte hecho por el USDA sobre el volumen de la cosecha estadounidense 2022/2023 en su informe anual.

El organismo estatal estimó en 44,90 millones de toneladas la producción de Estados Unidos, un 7,21% abajo del volumen previsto por los operadores y un 7,46% por debajo de la cifra proyectada en el informe mensual de septiembre.

Por último, el maíz mejoró 1,19% (US$ 3,15) y alcanzó los US$ 266,72 la tonelada, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también por un stock de grano amarillo menor al esperado por el mercado.

El USDA relevó existencias de maíz al 1º de septiembre por 34,98 millones de toneladas, un 8,93% abajo del volumen calculado por los privados, de 38,41 millones, puntualizó Granar.

Con información de Télam