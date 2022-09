Fuerte venta de soja en la Argentina presiona a la baja al precio de la oleaginosa en Chicago

El precio de la soja volvió hoy a caer en el mercado de Chicago y de esta forma sumó su segundo retroceso consecutivo en lo que va de la semana, tras el feriado del lunes en EEUU, presionado por las grandes ventas de la oleaginosa en la Argentina y por la desaceleración de las compras por parte de China.

El trigo, por su parte, pegó un salto de 3%, ante la posibilidad de que Rusia revea el acuerdo que permite exportar cereal de las zonas de conflicto del Mar Negro.

El contrato de septiembre de la soja cayó 1,56% (US$ 8,54) hasta los US$ 538,94 la tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por 1,09% (US$ 5,60) para concluir la jornada a US$ 508,35 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el avance de la cosecha norteamericana, la merma en las compras chinas y en las altas ventas de poroto en la Argentina.

"Mientras la presión bajista de la cosecha estadounidense impacta sobre los precios, las importaciones de soja de China cayeron un 24,5% interanual, lo que da cuenta de un dinamismo comercial menguante, a la vez que profundiza las pérdidas¨, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por su parte, la corredora de granos Granar sostuvo que las bajas se dieron en gran medida por las altas ventas de soja en lo que va de la semana en Argentina, de la mano de una mejora hasta los $ 200 del tipo de cambio para los productos del complejo sojero.

Así, en los primeros dos días de la semana, y dentro del régimen especial para liquidar la oleaginosa con una paridad peso/dólar en 200 pesos, "se registraron operaciones por 2,13 millones de toneladas de soja", dijo Granar en base a información de la BCR.

"Amén del impulso que se le podría dar a la exportación de grano sin procesar, este auge de negocios les está permitiendo a las fábricas incrementar sus existencias para elevar la molienda y para agilizar las exportaciones de subproductos argentinos", detalló la entidad.

El aceite acompañó esta tendencia con una merma en su cotización del 1,87% (US$ 26,90) hasta los US$ 1.403,78 la tonelada, mientras que la harina ganó 0,59% (US$ 2,87) para ubicarse en US$ 480,71 la tonelada.

Por su parte, el trigo saltó 3,31% (US$ 9,74) hasta los US$ 303,69 la tonelada, como consecuencia de la posibilidad de que Rusia revea el acuerdo que permite la salida de granos ucranianos por los puertos del Mar Negro.

Según indicó la BCR, Vladimir Putin comentó hoy que "Rusia y el mundo en desarrollo han sido engañados" al afirmar que el cereal ucraniano que se exporta no está yendo hacia países en desarrollo.

De esta manera, afirmó que "pronto revería los términos del acuerdo exportador firmado en el marco de la crisis ruso-ucraniana, lo que disparó las cotizaciones del trigo, considerando que cerca del 30% del comercio mundial del cereal se exporta desde Rusia y Ucrania".

Con información de Télam