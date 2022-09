Exportaciones bonaerenses crecieron en julio un 13,9%, el mejor registro para este mes en 13 años

Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires alcanzaron los US$ 2.890 millones en julio de 2022 y un crecimiento interanual del 13,9%, lo que representó el mejor registro para este mes desde julio de 2010, informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense.

"Los datos de las ventas externas de julio muestran que el perfil exportador de la Provincia continúa su consolidación: presentaron el mejor registro para un mes de julio desde 2010, y fueron un 45,2% superiores a julio de 2019, mucho antes del comienzo de la pandemia", señaló el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense Pablo López.

Según el funcionario, "los complejos exportadores bonaerenses están profundizando su inserción internacional y aportando divisas récord en un contexto muy complejo. La Provincia es el corazón productivo del país y el principal contribuyente a la sostenibilidad externa nacional".

Además, "en julio la Provincia aportó el 37,2% del valor de las ventas externas del país, siendo la principal exportadora de Manufacturas de Origen Industrial y de Productos Primarios a nivel nacional", informó en un comunicado.

En ese sentido, desde la cartera de economía se indicó que el informe de Exportaciones Provinciales que realiza la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas destaca que los rubros que impulsaron el crecimiento en relación con julio de 2021 fueron las Manufacturas de Origen Agropecuario, que totalizaron US$ 1.007 millones y una suba del 25,3%; Manufacturas de Origen Industrial, que alcanzaron los US$ 939 millones y registraron un aumento del 2,6%; los Productos Primarios tuvieron ventas por US$ 687 millones y una suba del 7,6%; y por último, Combustibles y Energía sumaron ventas por US$ 257 millones y una suba del 42,2%.

Además, desde la cartera de Economía se indicó que el principal socio comercial de la Provincia durante julio de 2022 fue Brasil, con US$ 592 millones y una suba de 7,2% respecto del mismo mes de 2021; el segundo principal destino fue China que alcanzó los US$ 266 millones; seguido por India que registró compras por US$ 220 millones.

En tanto, en el acumulado a julio de 2022 las exportaciones de la provincia de Buenos Aires crecieron 30% respecto del mismo período del año anterior y alcanzaron los US$ 19.624 millones, el máximo valor acumulado en siete meses de toda la serie disponible.

Con información de Télam