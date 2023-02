El precio de la soja bajó en Chicago por lluvias de últimos días en Argentina

Los precios de los granos marcaron bajas en el mercado de Chicago, producto de las lluvias que se produjeron en el Cono Sur en los últimos días -en especial en la Argentina- y en la zona centro de Estados Unidos, que aliviaron en parte la situación de sequía.

Hoy, el contrato de marzo de la oleaginosa cayó 0,34% (US$ 1,93) hasta los US$ 564,93 la tonelada, mientras que la posición mayo retrocedió 0,39% (US$ 2,20) para posicionarse en US$ 562,18 la tonelada.

Sobre el precio de los granos también impactó el avance de la cosecha de soja en Brasil y las lluvias que se podrían producir en los próximos días sobre la región centro-norte de Rio Grande do Sul, el estado más castigado por la falta de humedad.

La harina de soja acompañó la baja del poroto, con un retroceso del 0,59% (US$ 3,31) hasta los US$ 552,25 la tonelada, mientras que el aceite ganó 0,43% (US$ 5,73) para cerrar a US$ 1.331,57 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 0,40% (US$ 1,08) y se posicionó en US$ 268,59 la tonelada, como consecuencia de las lluvias acontecidas en vastas zonas productivas de Argentina y en el sur de Brasil, además del atraso en la siembra de la zafrinha respecto al año pasado.

Por último, el trigo cayó 0,75% (US$ 2,20) y se ubicó en US$ 288,81 la tonelada, por una toma de ganancias por parte de los fondos especulativos producto de lluvias que se produjeron en las planicies estadounidenses, región que atraviesa un período de déficit hídrico.

Con información de Télam