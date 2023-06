El intercambio comercial cerró mayo con un déficit de US$ 1.154 millones

El intercambio comercial cerró mayo con un déficit de US$ 1.154 millones, lo que contrasta con un resultado positivo de US$ 368 millones de igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Este resultado fue producto de exportaciones por US$ 6.203 millones, con una baja interanual del 24,8% en la facturación, frente a importaciones por US$ 7.886 millones, con un retroceso del 6,7% en similar período.

En lo que respecta a los envíos al exterior, el rubro más afectado fue el de los productos primarios que marcaron un retroceso de 37,2% interanual, al sumar ventas por US$ 786 millones.

Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) marcaron una baja de 29%, con una facturación de US$ 1.058 millones.

En este caso la fuerte disminución se debió principalmente al retroceso en las exportaciones de granos, a causa de la fuerte sequía que impacto en la cosecha argentina.

Por su parte, las exportaciones de Origen Industrial (MOI) bajaron 9,1% interanual, por un monto de US$ 75 millones; y el rubro Combustible y Energía (CyE) reflejó una merma de 5,5%.

En lo que respecta a las manufacturas de origen agropecuario (MOA), las mayores bajas se registraron en los envíos de grasas y aceites, con una facturación de US$ 612 millones; seguido por residuos y desperdicios de la industria alimenticia, con US$ 237 millones.

En mayo, el balance comercial del complejo sojero, exportaciones menos importaciones, registró un superávit de US$ 1.160 millones, lo que representó una baja de US$ 946 millones con respecto al mismo mes del 2022.

En este rubro, las exportaciones disminuyeron US$ 610 millones de dólares, mientras que las importaciones aumentaron US$ 336 millones, por la necesidad del sector industrial de comprar granos en países vecinos para no parar la producción de aceite y harina de soja.

En tanto, en el complejo automotriz, vehículos para el transporte de personas, de mercancías; chasis, partes y neumáticos, el intercambio comercial tuvo un saldo negativo de US$ 430 millones, que cotejó con un déficit de US$ 276 millones en mayo de 2022.

En este último rubro las ventas al exterior aumentaron US$ 88 millones y las compras, US$ 241 millones, ambas respecto a igual mes del año anterior.

Por su parte, el rubro combustibles y aceites marcó en mayo un déficit de US$ 526 millones, con lo que redujo a menos de la mitad el resultado negativo de US$ 1.208 millones del año pasado.

Las ventas totales de este capítulo aumentaron US$ 43 millones, y las importaciones cayeron US$ 639 millones.

El Indec dio cuenta que si hubiesen prevalecido los precios de mayo del año anterior, el saldo comercial habría arrojado un déficit de US$ 988 millones, casi US$ 300 millones menos, debido a que los precios de las exportaciones bajaron 14,1% en promedio, mientras que los valores de los productos importados retrocedieron 10,4%.

Como en meses anteriores, Brasil resultó el principal socio comercial con exportaciones por US$ 996 millones contra importaciones por US$ 1.925 millones, lo que dejó un déficit de US$ 929 millones durante el quinto mes del corriente año.

Con China, el segundo socio comercial, las exportaciones ascendieron a US$ 705 millones, mientras que las importaciones alcanzaron a US$ 1.244 millones, con un saldo negativo de US$ 539 millones.

En tanto, en el intercambio con la Unión Europea, las ventas alcanzaron a US$ 539 millones y las compras US$ 949 millones, con un resultado negativo de US$ 410 millones.

Con información de Télam